Feu vert de la FDA pour un test compagnon de Roche

Roche annonce que le test RxDx Ventana PTEN (SP218) est le premier test diagnostique compagnon en immunohistochimie (IHC) à recevoir l'approbation de la FDA aux États-Unis pour déterminer la perte de protéine PTEN, également appelée déficience en PTEN, dans les tumeurs de patients atteints d'un cancer de la prostate.

"Dans le cancer de la prostate, la perte de protéine PTEN est associée à une progression plus rapide de la maladie et à une diminution des bénéfices des traitements standards actuels", précise le groupe de santé helvétique.

Le nouveau test de Roche répond à un besoin médical non satisfait en aidant les cliniciens à identifier les patients présentant une perte de protéine PTEN susceptibles de bénéficier d'un traitement combiné avec la thérapie ciblée TRUQAP (capivasertib) d'AstraZeneca.

TRUQAP propose une nouvelle option de traitement de 1ère intention pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration et déficient en PTEN après modulation des voies androgéniques (mCSPC), auparavant appelé cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC).

Selon le laboratoire pharmaceutique suisse, l'approbation de la FDA renforce son leadership dans le domaine du diagnostic compagnon et son engagement continu à étendre les soins personnalisés afin d'améliorer les résultats pour les patients.