 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Feu vert de la FDA pour un test compagnon de Roche
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 09:02

Roche annonce que le test RxDx Ventana PTEN (SP218) est le premier test diagnostique compagnon en immunohistochimie (IHC) à recevoir l'approbation de la FDA aux États-Unis pour déterminer la perte de protéine PTEN, également appelée déficience en PTEN, dans les tumeurs de patients atteints d'un cancer de la prostate.

"Dans le cancer de la prostate, la perte de protéine PTEN est associée à une progression plus rapide de la maladie et à une diminution des bénéfices des traitements standards actuels", précise le groupe de santé helvétique.

Le nouveau test de Roche répond à un besoin médical non satisfait en aidant les cliniciens à identifier les patients présentant une perte de protéine PTEN susceptibles de bénéficier d'un traitement combiné avec la thérapie ciblée TRUQAP (capivasertib) d'AstraZeneca.

TRUQAP propose une nouvelle option de traitement de 1ère intention pour les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration et déficient en PTEN après modulation des voies androgéniques (mCSPC), auparavant appelé cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC).

Selon le laboratoire pharmaceutique suisse, l'approbation de la FDA renforce son leadership dans le domaine du diagnostic compagnon et son engagement continu à étendre les soins personnalisés afin d'améliorer les résultats pour les patients.

Valeurs associées

ROCHE HLDG PC
328,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Alexis Charlambakis, un pêcheur grec, montre deux poissons-ballons pris dans ses filets à Ierapetra, en Crète, le 3 juin 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )
    Grèce: les poissons-ballons dévastent la pêche en Crète
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:48 

    Sur son bateau de pêche amarré dans le port grec de Iérapetra, en Crète, Alexis Charlambakis ouvre la gueule d’un des deux poissons-ballons pêchés ce jour-là, dévoilant deux dents tranchantes sur chaque mâchoire. "Si l'un d'eux vous mord, il peut vous sectionner ... Lire la suite

  • La structure construite pour accueillir les combats de MMA à la Maison Blanche, à Washington, le 11 juin 2026 ( AFP / SAUL LOEB )
    Pour ses 80 ans, Trump invite le MMA à la Maison Blanche
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:47 

    Donald Trump a célébré dimanche son 80e anniversaire en transformant la pelouse de la Maison Blanche en arène pour des athlètes de MMA, dans un vaste étalage de brutalité et un show au fort accent politique. Le spectacle s'est déroulé alors que le président américain ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer au 10 Downing Street, dans le centre de Londres, le 14 juin 2026 ( POOL / Toby Shepheard )
    Le Royaume Uni va interdire l'accès des réseaux sociaux aux moins de 16 ans
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:45 

    Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, a annoncé lundi le Premier ministre Keir Starmer, emboitant le pas à plusieurs pays ayant déjà durci leur législation. "Aujourd'hui, je peux annoncer que le gouvernement interdira ... Lire la suite

  • Des navires au mouillage dans le détroit d'Ormuz près des côtes d'Oman, le 17 mai 2026 ( AFP / - )
    Accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient
    information fournie par AFP 15.06.2026 09:39 

    Après des semaines de négociations laborieuses, les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83,35 -6,48%
CAC 40
8 456,38 +1,26%
TOTALENERGIES
72,53 -5,04%
HAFFNER ENERGY
0,2935 +6,53%
SOCIETE GENERALE
75,4 +2,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank