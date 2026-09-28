 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Feu vert de la FDA pour AbbVie et son Juvmo
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 14:18

Ajouter Boursorama à vos sources

Le géant américain AbbVie a annoncé l'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis de son traitement Juvmo (tavapadon). Il s'agit du premier et unique agoniste sélectif des récepteurs dopaminergiques D1/D5 autorisé pour la prise en charge de la maladie de Parkinson chez l'adulte.

Les données cliniques à 85 semaines montrent que 93% des patients sous Juvmo associé à la lévodopa n'ont pas augmenté leur dose de lévodopa, et 94% des patients au stade précoce n'ont pas eu besoin d'en démarrer le traitement.

AbbVie prévoit de commercialiser Juvmo auprès des patients américains dès octobre 2026. Cette homologation permet au groupe de renforcer son portefeuille en neurologie en répondant à un besoin médical majeur non satisfait pour les personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative progressive.

Valeurs associées

ABBVIE
264,280 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,838 +8,83%
Pétrole Brent
106,84 +0,07%
CAC 40
8 124,43 +0,58%
GENFIT
9,69 +8,63%
TOTALENERGIES
80,77 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank