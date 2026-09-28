Feu vert de la FDA pour AbbVie et son Juvmo

Le géant américain AbbVie a annoncé l'homologation par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis de son traitement Juvmo (tavapadon). Il s'agit du premier et unique agoniste sélectif des récepteurs dopaminergiques D1/D5 autorisé pour la prise en charge de la maladie de Parkinson chez l'adulte.

Les données cliniques à 85 semaines montrent que 93% des patients sous Juvmo associé à la lévodopa n'ont pas augmenté leur dose de lévodopa, et 94% des patients au stade précoce n'ont pas eu besoin d'en démarrer le traitement.

AbbVie prévoit de commercialiser Juvmo auprès des patients américains dès octobre 2026. Cette homologation permet au groupe de renforcer son portefeuille en neurologie en répondant à un besoin médical majeur non satisfait pour les personnes atteintes de cette maladie neurodégénérative progressive.