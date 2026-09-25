Feu vert de la FDA en oncologie pour Merck et Eisai

Merck et son partenaire Eisai ont annoncé l'homologation par la FDA (Food and Drug Administration) américaine de leur combinaison orale associant Welireg et Lenvima. Le traitement est autorisé pour les patients adultes atteints d'un carcinome à cellules claires du rein (ccRCC) au stade avancé, après un échec sous traitement par anti-PD-1 ou anti-PD-L1.

Cette décision s'appuie sur les données d'un essai de phase 3. L'analyse intermédiaire a démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement majeure de la survie sans progression (PFS), l'un des critères d'évaluation principaux de l'étude. La réduction du risque de progression ou de décès a été de 26%. En revanche, la survie globale, le second critère d'évaluation principal, n'a pas atteint le seuil de significativité statistique lors de l'analyse finale. Les données complètes seront présentées lors du congrès de la Société Européenne d'Oncologie Médicale (ESMO) 2026 à Madrid.