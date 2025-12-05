Feu vert de l'AMF à l'OPAS de Legrand sur Cogelec
L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir, au prix unitaire de 29 euros, la totalité des 2 065 261 actions Cogelec existantes qu'il ne détient pas directement ou indirectement, représentant 23,21% du capital de cette société.
Il a l'intention de demander, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de l'offre, et si les conditions requises sont remplies, la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, en contrepartie d'une indemnisation unitaire de 29 euros.
