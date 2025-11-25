Feu vert de Bruxelles pour Dupixent de Sanofi dans l'UCS
information fournie par Zonebourse 25/11/2025 à 08:00
Les patients éligibles, ceux ayant une réponse inadéquate aux antihistaminiques antihistamine-1 et naïfs de traitement par anti-immunoglobuline E pour l'UCS, peuvent utiliser Dupixent comme option de traitement ciblé en première intention.
Cette approbation est basée sur les données de 2 études cliniques de phase 3 au sein du programme LIBERTY-CUPID, ayant montré que Dupixent réduisait significativement les démangeaisons et l'urticaire à la semaine 24, par rapport à placebo.
L'UCS est une maladie inflammatoire chronique de la peau en partie due à une inflammation de type 2. Dans l'UE, plus de 270 000 personnes âgées de 12 ans et plus sont atteintes d'UCS insuffisamment contrôlée par les antihistaminiques.
