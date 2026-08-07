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Feu vert de Bruxelles à l'acquisition d'Atlantic Aviation par Apollo et KKR
information fournie par Zonebourse 07/08/2026 à 13:22
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La Commission européenne annonce avoir approuvé, en vertu du règlement européen sur les fusions, l'acquisition du contrôle conjoint d'Atlantic Aviation par les groupes américains de gestion d'actifs Apollo Global Management et KKR (Kohlberg Kravis Roberts), au terme d'une procédure simplifiée d'examen des fusions.

Bruxelles a conclu que la transaction notifiée, qui concerne principalement des services de manutention au sol en Amérique du Nord et dans les Caraïbes, "ne soulèverait pas de préoccupations de concurrence, compte tenu de l'impact limité sur l'Espace économique européen".

Cette décision intervient au terme d'une procédure simplifiée d'examen. Pour rappel, Atlantic Aviation est spécialisée dans la fourniture de services de maintenance de base et lourde, de réparations structurelles et de modifications majeures pour les appareils Airbus et Boeing.

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