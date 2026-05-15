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Feu vert à Technip Energies pour un contrat "majeur" en Louisiane
information fournie par Zonebourse 15/05/2026 à 13:40

Technip Energies indique s'être vu notifier un contrat "majeur" (c'est-à-dire de plus d'un MdEUR de chiffre d'affaires selon sa terminologie) d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) avec Commonwealth LNG, une société du groupe Caturus.

Ce contrat EPC s'inscrit dans le cadre du projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de 9,5 Mtpa (millions de tonnes par an) de Commonwealth LNG, situé à Cameron Parish, en Louisiane (États-Unis).

Cette annonce fait suite à la décision finale d'investissement (FID) du projet et permet à la société française de technologies et d'ingénierie pour l'énergie de passer des activités initiales à la phase d'exécution complète.

Le contrat comprend la livraison de six trains de liquéfaction identiques, reposant sur la solution industrialisée SnapLNG by T.EN, qui permet d'accélérer le calendrier d'exécution et d'optimiser les coûts, tout en renforçant la prévisibilité et la fiabilité à grande échelle.

Cette étape renforce la position de Technip Energies en tant que leader mondial du GNL, ayant contribué à plus de 20% de la capacité mondiale de liquéfaction en opération. Le groupe continue de développer son modèle d'exécution de projets modulaires et innovants.

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TECHNIP ENERGIES
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