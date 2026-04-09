FERVO ENERGY ET VALLOUREC ANNONCENT UN ACCORD D’APPROVISIONNEMENT DE LONG TERME POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT D’INFRASTRUCTURES GÉOTHERMIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Cet accord de cinq ans représente jusqu’à 800 millions de dollars de chiffre d’affaires potentiel et établit une chaîne d’approvisionnement intégralement basée aux États-Unis pour le développement de la géothermie de nouvelle génération.

Youngstown, Ohio, le 9 avril 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure et Fervo Energy, pionnier mondial de la géothermie de nouvelle génération, ont annoncé aujourd’hui la signature d’un accord d’approvisionnement de cinq ans, destiné à soutenir le déploiement à grande échelle de l’énergie géothermique à travers les États-Unis. Pour Vallourec, cet accord représente un chiffre d’affaires potentiel pouvant atteindre 800 millions de dollars sur la durée du contrat.

Dans le cadre de cet accord, Vallourec sera le fournisseur exclusif de Fervo pour les solutions tubulaires et les connexions VAM ® par l’intermédiaire de son partenaire Sooner Inc, contribuant ainsi à structurer une chaîne d’approvisionnement entièrement basée aux États-Unis pour les infrastructures critiques des puits géothermiques. L’ensemble des produits sera entièrement développé, fabriqué et testé aux États-Unis sur la base industrielle de Vallourec.

Cette collaboration s’inscrit pleinement dans la stratégie de Fervo qui vise à déployer des GeoBlocks réplicables – des unités standardisées de 50 MW d’énergie géothermique. La sécurisation de l’accès à long terme à des composants de haute performance destinés au forage, permet à Fervo de réduire les risques liés à sa chaîne d’approvisionnement, d’améliorer les délais d’exécution de ses projets et de maitriser ses coûts, alors que l’entreprise accélère le déploiement de ses opérations.

Vallourec fournira une large gamme de solutions tubulaires premium conçues pour résister aux conditions extrêmes de température des puits géothermiques de nouvelle génération, dont ses connexions VAM® à couple élevé — initialement développées pour les applications pétrole et gaz non conventionnelles et désormais éprouvées dans des environnements géothermiques. Les équipes techniques de Fervo et de Vallourec travailleront en étroite collaboration afin de fournir une expertise opérationnelle, des solutions de réduction des risques ainsi qu’un accompagnement en ingénierie, en s’appuyant sur le centre One R&D de Vallourec à Houston.

Cet accord intervient dans un contexte d’accélération rapide des investissements dans la géothermie de nouvelle génération — multipliés par plus de cinq depuis 2022 selon l’AIE (Agence Internationale de l’Energie) — portée par une demande croissante en électricité de base et décarbonée pour soutenir l’électrification et l’essor des datacenters. Vallourec profite de cette dynamique : ses commandes de produits géothermiques ont été multipliées par plus de trois en 2025 par rapport aux deux années précédentes.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec, a déclaré : « Ce contrat record pour notre segment Nouvelles Energies démontre la pertinence de notre stratégie, initiée en 2022. Notre modèle de hubs de production verticalement intégrés, à faible empreinte carbone et implantés au plus près de nos marchés, conjugué à la priorité que nous accordons à l’innovation et aux solutions technologiques sur mesure, positionnent Vallourec comme un partenaire stratégique de premier plan pour des clients tels que Fervo. Nous sommes fiers de contribuer au développement de la géothermie de nouvelle génération, indispensable pour répondre à la croissance de la demande en électricité, notamment portée par l’essor spectaculaire des data centers aux États-Unis. »

Tim Latimer, Chief Executive Officer de Fervo Energy a déclaré : « Le déploiement à grande échelle de la géothermie de nouvelle génération nécessite précision, fiabilité et une étroite collaboration tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Vallourec apporte une expertise approfondie dans la fabrication de solutions tubulaires à haute performance et à faible empreinte carbone pour des applications énergétiques complexes, qui joueront un rôle essentiel pour soutenir le développement continu de Cape Station, ainsi que nos futurs projets de géothermie. Cet accord nous permet d’assurer une exécution efficace à mesure que nous développons nos activités et fournissons au réseau une énergie géothermique plus fiable et décarbonée. »



À propos de Vallourec



Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

À propos de Fervo Energy

Fervo Energy fournit une énergie sans carbone 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce au développement de l'énergie géothermique de nouvelle génération. La mission de Fervo est d’exploiter l’innovation en géosciences pour accélérer la transition mondiale vers une énergie durable. Les avancées majeures de l'entreprise en matière de forage et d'analyse du sous-sol rendent l'énergie géothermique compétitive en termes de coûts et déployable à l'échelle mondiale. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.fervoenergy.com

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