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Fervo Energy devrait faire son entrée en Bourse à un cours supérieur au prix d'offre après une introduction en Bourse revalorisée à 1,89 milliard de dollars
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 16:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** Le développeur d'énergie géothermique Fervo Energy FRVO.O devrait s'ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son introduction à New York

** Le titre devrait s'ouvrir à 40 dollars l'action, contre un prix d'introduction de 27 dollars

** Basée à Houston, au Texas, FRVO a vendu 70 millions d'actions lors d'une introduction en Bourse revalorisée , au-dessus de la dernière fourchette de prix annoncée de 25 à 26 dollars par action, afin de lever 1,89 milliard de dollars

** Lancée en 2017, FRVO fournit de l'électricité sans carbone grâce au déploiement à grande échelle de systèmes géothermiques améliorés

** La demande en énergie aux États-Unis a fortement augmenté ces dernières années, soutenue par l'essor de l'intelligence artificielle

** Les offres liées à l'IA ont été à l'avant-garde du marché des introductions en Bourse cette année, les investisseurs se ruant sur ces secteurs en pleine effervescence

** J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays ont été les co-chefs de file

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