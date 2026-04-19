Fervo Energy annonce une baisse de son chiffre d'affaires dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

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(Corrige le titre et le paragraphe 1 pour indiquer que Fervo a indiqué des revenus inférieurs dans son dossier d'introduction en bourse)

Fervo Energy a fait état d'une baisse de son chiffre d'affaires annuel dans les documents déposés vendredi en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, alors que le développeur géothermique cherche à accéder au marché des capitaux dans un contexte de hausse des prix de l'énergie.

La société basée à Houston a déclaré une perte nette de 57,8 millions de dollars sur des revenus de 138 000 dollars pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2025, contre une perte nette de 41,1 millions de dollars sur des revenus de 199 000 dollars un an plus tôt.

Plusieurs entreprises du secteur de l'énergie, dont le fournisseur d'équipements de forage HMH HMH.O et le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy , ont fait appel aux marchés des capitaux et de la dette depuis le début de la guerre en Iran, dans le but de tirer parti de la flambée des prix du pétrole.

La consommation d'électricité a également augmenté à mesure que les entreprises technologiques augmentaient leur capacité de traitement des données. Morgan Stanley prévoit que la demande mondiale augmentera de plus de 1 000 milliards de kWh par an jusqu'en 2030, les centres de données contribuant à près de 20 % de cette croissance.

Fervo Energy utilise des systèmes géothermiques avancés pour produire de l'électricité continue et sans carbone afin de constituer une alternative fiable à l'énergie solaire et éolienne, qui dépend des conditions météorologiques.

Le président Donald Trump a exprimé son soutien à l'énergie géothermique, notamment en la désignant comme une source d'énergie domestique essentielle dans le cadre d'une déclaration d'urgence énergétique nationale au début de son mandat.

La société construit son projet phare de Cape Station dans l'Utah et disposait de 658 mégawatts de contrats d'achat d'électricité en décembre 2025, ainsi que d'un pipeline plus large couvrant plusieurs États américains.

L'entreprise prévoit d'utiliser le produit de l'introduction en bourse à des fins générales, notamment pour financer la construction de projets, faire progresser son pipeline de développement géothermique et étendre ses propriétés foncières.

J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets et Barclays sont les co-chefs de file de l'opération.

Fervo a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq sous le symbole "FRVO".