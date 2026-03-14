Fertitta Entertainment est en pourparlers pour racheter Caesars pour 6,5 milliards de dollars, selon CNBC

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(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société Fertitta Entertainment de Tilman Fertitta négocie le rachat de Caesars Entertainment

CZR.O pour 32 dollars par action, soit une valeur nette de 6,5 milliards de dollars, a rapporté CNBC samedi, citant des sources proches de la situation.

Les conditions de Fertitta pour Caesars comprennent une valeur d'entreprise de 31,5 milliards de dollars, compte tenu de l'endettement important de la société de jeux, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Fertitta Entertainment et Caesars Entertainment n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Les négociations se déroulent dans le cadre d'une fenêtre exclusive de 45 jours, ce week-end, au siège de Fertitta à Houston, a ajouté CNBC.

Le Wall Street Journal a rapporté en début de semaine que Fertitta Entertainment avait envisagé de payer environ 34 dollars par action pour Caesars, ce qui lui donnerait une valeur d'environ 7 milliards de dollars .