Ferrovial va quitter la Bourse d'Amsterdam

Ferrovial a annoncé le retrait de la cote de ses actions ordinaires d'Euronext Amsterdam en septembre prochain, en raison de la concentration croissante de sa liquidité sur le Nasdaq et les bourses espagnoles.

L'opérateur mondial d'infrastructures dans les domaines des routes à péages, des aéroports, de la construction et de l'énergie et mobilité explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de sa stratégie à long terme et s'aligne sur les intérêts de ses parties prenantes, tout en simplifiant la structure de cotation de l'entreprise.

Trois ans après sa cotation sur Euronext Amsterdam et deux ans après son arrivée sur le Nasdaq, la croissance de la liquidité sur le Nasdaq et les bourses espagnoles a entraîné une redistribution différente de l'activité boursière sur les marchés où Ferrovial est cotée. Euronext Amsterdam servant de place de cotation secondaire pour l'entreprise en Europe et ne représentant que 0,15% du volume quotidien moyen des transactions de la société, le maintien d'une cotation sur la bourse néerlandaise n'est plus considéré comme justifié.

Ferrovial restera cotée sur le Nasdaq et sur les bourses espagnoles, qui représentent respectivement 59,21 % et 40,63 % des volumes quotidiens moyens de transactions.