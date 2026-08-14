 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ferrovial va quitter la Bourse d'Amsterdam
information fournie par Zonebourse 14/08/2026 à 08:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Ferrovial a annoncé le retrait de la cote de ses actions ordinaires d'Euronext Amsterdam en septembre prochain, en raison de la concentration croissante de sa liquidité sur le Nasdaq et les bourses espagnoles.

L'opérateur mondial d'infrastructures dans les domaines des routes à péages, des aéroports, de la construction et de l'énergie et mobilité explique que cette décision s'inscrit dans le cadre de sa stratégie à long terme et s'aligne sur les intérêts de ses parties prenantes, tout en simplifiant la structure de cotation de l'entreprise.

Trois ans après sa cotation sur Euronext Amsterdam et deux ans après son arrivée sur le Nasdaq, la croissance de la liquidité sur le Nasdaq et les bourses espagnoles a entraîné une redistribution différente de l'activité boursière sur les marchés où Ferrovial est cotée. Euronext Amsterdam servant de place de cotation secondaire pour l'entreprise en Europe et ne représentant que 0,15% du volume quotidien moyen des transactions de la société, le maintien d'une cotation sur la bourse néerlandaise n'est plus considéré comme justifié.

Ferrovial restera cotée sur le Nasdaq et sur les bourses espagnoles, qui représentent respectivement 59,21 % et 40,63 % des volumes quotidiens moyens de transactions.

Valeurs associées

FERROVIAL
64,5100 USD NASDAQ -2,17%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,0775 +36,44%
VALNEVA
2,851 +16,13%
HAFFNER ENERGY
0,669 +7,90%
INNATE PHARMA
1,84 -15,98%
Pétrole Brent
88,38 +1,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank