Ferrero, l'Italien, s'apprête à acheter le fabricant de Froot Loops WK Kellogg, selon une source

Le fabricant italien de bonbons derrière Ferrero Rocher et Nutella est sur le point de conclure un accord pour acheter le fabricant de céréales WK Kellogg

KLG.N , a déclaré une source à Reuters, une acquisition qui combinerait deux des fabricants d'aliments de consommation les plus connus au monde.

Les actions de WK Kellogg - la société à l'origine des Froot Loops et des Frosted Flakes - ont bondi d'environ 55% dans les échanges prolongés, après que le Wall Street Journal a rapporté mercredi que Ferrero pourrait finaliser l'accord d'environ 3 milliards de dollars dès cette semaine. WK Kellogg a actuellement une valeur de marché d'environ 1,5 milliard de dollars.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

L'achat de WK Kellogg serait la dernière tentative en date de la société privée Ferrero pour étendre sa présence aux États-Unis. Ferrero, une société vieille de 79 ans qui possède des marques telles que Tic Tac et Kinder en Amérique du Nord, n'a commencé à acheter des marques américaines que récemment, sous l'égide de son Président Giovanni Ferrero.

Au cours des dernières années, la société a acquis Wells Enterprises, le fabricant de Blue Bunny et d'autres marques de crème glacée, et a conclu un accord de 2,8 milliards de dollars pour acheter les activités américaines de Nestlé dans le domaine du chocolat. Ferrero possède aujourd'hui 15 usines et entrepôts aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes, et emploie plus de 5 100 personnes.

"Pour Ferrero, cette opération est l'occasion de se diversifier au-delà de la confiserie et de renforcer sa présence sur le marché américain", a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research. "Depuis la scission et le changement de marque de Kellogg Company, WK Kellogg et Kellanova ont créé de la valeur pour les actionnaires en devenant des cibles d'acquisition", a-t-il ajouté.

WK Kellogg, une scission de l'activité céréalière de Kellogg en 2023, a été confrontée à une faible demande et à une baisse des ventes, les consommateurs ayant délaissé ses céréales les plus chères. L'entreprise a également fait l'objet d'un examen minutieux en raison de l'utilisation de colorants alimentaires artificiels dans certaines de ses céréales. L'entreprise a récemment déclaré avoir rencontré le ministre de la santé Robert F. Kennedy Jr. et reformulé ses céréales servies dans les écoles pour qu'elles ne contiennent pas de colorants artificiels.

L'autre partie de Kellogg, désormais appelée Kellanova K.N , a accepté de se vendre à Mars, propriétaire de Snickers, dans le cadre d'une transaction de 36 milliards de dollars l'année dernière.

"La transaction de 3 milliards de dollars se traduirait par 27,61 dollars par action pour les détenteurs d'actions après prise en compte d'une dette nette de 570 millions de dollars", a déclaré Robert Moskow, analyste chez TD Cowen, dans une note sur WK Kellogg.