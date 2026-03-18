Ferrero conclut un accord avec la société brésilienne de snacks protéinés Bold Snacks

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Alexander Marrow

Le propriétaire de Ferrero Rocher a déclaré mercredi qu'il avait accepté d'acquérir la société brésilienne de snacks protéinés Bold Snacks pour un montant non divulgué, dans le cadre d'une opération qui donne au groupe italien une plus grande exposition au nombre croissant de consommateurs à la recherche d'aliments à haute teneur en protéines.

Des entreprises de produits alimentaires emballés telles que Kraft Heinz KHC.O , Danone DANO.PA et PepsiCo PEP.O ont lancé des versions hyperprotéinées de leurs produits pour répondre à l'évolution des préférences alimentaires vers des aliments plus sains, accélérée par la campagne "Make America Healthy Again" de l'administration américaine ainsi que par l'adoption rapide des médicaments GLP-1 pour la perte de poids.

* Daniel Martinez Carretero, directeur financier du groupe Ferrero, a déclaré que l'opération marquerait la première incursion de Ferrero dans le segment "meilleur pour la santé" en Amérique du Sud.

* "Cette acquisition s'inscrit parfaitement dans notre stratégie à long terme visant à diversifier notre portefeuille et à renforcer notre présence dans des catégories de produits à croissance rapide qui répondent à l'évolution des préférences des consommateurs, reflétant ainsi notre engagement continu à offrir une gamme plus large de produits dans différents segments", a déclaré Ferrero à Reuters.

* Bold Snacks restera concentré sur son marché principal, le Brésil, a déclaré Ferrero, ajoutant que de nouvelles zones géographiques pourraient être explorées à l'avenir.

* Dans le cadre de la transaction, Ferrero a déclaré qu'elle reprendrait les bureaux et l'usine de Bold Snacks dans la région de Minas Gerais, et qu'environ 300 employés rejoindraient Ferrero Brésil.

* Au Brésil, Ferrero et sa société affiliée Dori Alimentos, détenue par Ferrara, emploient actuellement 4 500 personnes dans cinq usines et trois bureaux, a indiqué la société.

* La transaction proposée devrait être finalisée dans les prochains mois, a déclaré Ferrero.