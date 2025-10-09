 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 088,13
+0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ferrari voit rouge
information fournie par AOF 09/10/2025 à 14:50

(AOF) - Le titre Ferrari devrait plonger à l’ouverture des marchés américains (-12%) après avoir dévoilé des objectifs de moyen terme décevants. La marque au cheval cabré a pourtant relevé ses prévisions pour l’année en cours et a même indiqué qu’elle allait dépasser ses objectifs de rentabilité avec un an d’avance. Les investisseurs semblent toutefois se consacrer aux prévisions pour 2030 : des revenus nets d’environ 9 milliards d’euros, un Ebitda ajusté d’au moins 3,6 milliards d’euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté devrait atteindre au minimum 2,75 milliards d'euros.

À titre de comparaison, pour 2025, les revenus nets sont attendus au-dessus de 7,1 milliards d'euros, l'Ebitda ajusté à plus de 2,72 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajuste supérieur à 2,06 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank