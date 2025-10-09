Ferrari voit rouge

(AOF) - Le titre Ferrari devrait plonger à l’ouverture des marchés américains (-12%) après avoir dévoilé des objectifs de moyen terme décevants. La marque au cheval cabré a pourtant relevé ses prévisions pour l’année en cours et a même indiqué qu’elle allait dépasser ses objectifs de rentabilité avec un an d’avance. Les investisseurs semblent toutefois se consacrer aux prévisions pour 2030 : des revenus nets d’environ 9 milliards d’euros, un Ebitda ajusté d’au moins 3,6 milliards d’euros, tandis que le résultat opérationnel ajusté devrait atteindre au minimum 2,75 milliards d'euros.

À titre de comparaison, pour 2025, les revenus nets sont attendus au-dessus de 7,1 milliards d'euros, l'Ebitda ajusté à plus de 2,72 milliards d'euros et le résultat opérationnel ajuste supérieur à 2,06 milliards d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS