Ferrari s'inspire de l'artisanat coréen à Maranello, un V12 rugit de plaisir
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 15:09
Ferrari présente la nouvelle 12Cilindri "Tailor Made", issue de son programme de personnalisation sur mesure, une pièce unique conçue en partenariat avec quatre artistes sud-coréens et le cabinet de design COOL HUNTING. Ce véhicule d'exception se distingue par sa peinture iridescente "Yoonseul", dont les reflets oscillent entre le vert et le violet.
Pour la première fois, des matériaux innovants intègrent l'habitacle, notamment un tissage en crin de cheval réalisé à la main par l'artiste Dahye Jeong sur le tableau de bord et les sièges. L'innovation technique se poursuit avec des étriers de frein blancs et des logos en acrylique translucide, une première historique pour l'usine de Maranello.
Sous le capot, le moteur V12 de 6,5 litres développe 830 cv, permettant d'atteindre 100 km/h en seulement 2,9 secondes. Cette stratégie de personnalisation extrême permet au constructeur d'accroître significativement la valeur unitaire de ses modèles phares.
Valeurs associées
|292,700 EUR
|MIL
|-2,47%
