Ferrari poursuit sa hausse avec l'avis positif d'Oddo BHF
information fournie par AOF 05/11/2025 à 16:30

(AOF) - Ferrari progresse de 1,28%, à 355,20 euros après avoir signé un gain de 3,24% la veille à Milan, consécutivement à la publication de ses résultats trimestriels. Oddo BHF a qualifié ces résultats de solides et supérieurs aux attentes. Au troisième trimestre, la firme de Maranello a vu son chiffre d’affaires progresser de 7%, à 1,766 milliard d’euros, et l’Ebitda s’est amélioré de 5%, à 670 millions d’euros. Parallèlement, l’Ebit a augmenté de 8%, à 503 millions d’euros, et le bénéfice net part du groupe a grimpé de 2% à 382 millions d’euros.

Oddo BHF signale que les revenus ont dépassé le consensus de 3%, même chose pour l'Ebitda, tandis que l'Ebit était supérieur de 4% aux prévisions et le résultat net part du groupe, de 2%. Ce dernier a été " impacté par des charges financières liées au change et à la hausse des amortissements et dépréciations en lien avec le cycle produit " précise le groupe financier indépendant

Sans surprise, face à ces bons résultats, Ferrari a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers annuels. La marque au cheval cabré vise un chiffre d'affaires annuel supérieur à 7,1 milliards d'euros, un Ebitda ajusté d'au minimum 2,72 milliards d'euros et un bénéfice par action dilué et ajusté à au moins 8,80 euros.

Oddo BHF relève que cette guidance peut sembler prudente " puisqu'elle implique une baisse de marge importante au quatrième, même si la saisonnalité est généralement défavorable sur le dernier trimestre ".

Les analystes ont confirmé leur opinion à Surperformance sur le titre et visent un objectif de cours de 430 euros, soit un potentiel de hausse d'environ 22% par rapport à la clôture de la veille.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

FERRARI
0,000 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 16:30:00.











