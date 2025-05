Ferrari: objectifs confirmés après un 1er trimestre solide information fournie par Cercle Finance • 06/05/2025 à 13:56









(CercleFinance.com) - Ferrari a confirmé mardi ses objectifs annuels après avoir publié un bénéfice d'exploitation en hausse de 23% au titre du premier trimestre, grâce à un 'mix' favorable et à la forte demande pour ses voitures personnalisées.



L'Ebit est ressorti à 542 millions d'euros sur la période janvier-mars, contre un résultat de 442 millions un an plus tôt et un consensus de 516 millions attendu en moyenne par les analystes.



La marge opérationnelle atteint 30,3%, à comparer avec 27,9% sur la même période de 2024.



Le constructeur italien de voitures de luxe a généré un chiffre d'affaires en hausse de 13% à 1,79 milliard d'euros, sur la base de livraisons en progression de 1% à 3593 unités.



Le groupe de Maranello indique que ses ventes ont été soutenues par les modèles Roma Spider, 296 GTS, SF90 XX et Purosangue.



Pour 2025, Ferrari a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires en hausse d'au moins 5% à plus de sept milliards d'euros, pour une marge d'exploitation (Ebit) ajustée de plus de 29%.



Le titre - qui cote également à Wall Street - reculait de 0,1% à la Bourse de Milan dans le sillage de ces annonces.



'Il est possible que certains investisseurs espéraient une révision à la hausse des objectifs', commentent les analystes de RBC.



'Mais Ferrari met rarement à jour ses perspectives à l'issue du premier trimestre, ayant plutôt l'habitude de le faire après les deuxième ou troisième trimestres', rappelle courtier canadien.





