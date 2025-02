Ferrari: objectif de cours relevé chez Oddo BHF information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 14:30









(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Ferrari avec un objectif de cours relevé de 475 à 485 euros.



Ferrari a publié hier en séance des résultats T4 supérieurs aux attentes (EBIT T4 +8% vs css, EPS +14%) grâce à un meilleur CA que prévu malgré des marges légèrement inférieures.



La guidance 2025 est globalement conforme aux attentes du css (CA/EBITDA légèrement inférieurs, EBIT en ligne), ce qui implique un potentiel d'upside compte tenu de la prudence habituelle du groupe quant à l'établissement de ses objectifs, rapporte Oddo BHF.



Pour 2025, Ferrari prévoit notamment un CA > 7,0 MdE (vs css 7,11 MdE, ODDO BHF 7,06 MdE), soit une croissance ≥ +5% y-o-y, toujours tiré par le mix et un EBIT ≥ 2,03 MdE, ≥ +7% y-o-y.



'Pour notre part, nous relevons notre estimations d'EBIT 2025 de 2,7%, nous plaçant 3,1% > au css et 3,6% > à la guidance', ajoute l'analyste.





Valeurs associées FERRARI 439,80 EUR MIL -1,98%