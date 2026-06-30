Ferrari et BMW emboîtent le pas à Tesla et à la Chine en remplaçant le cuivre par de l'aluminium, moins coûteux

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* La Chine est le fer de lance de la substitution, avec le soutien du gouvernement et des constructeurs de véhicules électriques

* Selon les analystes, la substitution est progressive et limitée par l'efficacité et les émissions

* Voir l'encadré sur la substitution et les entreprises concernées nL8N40B20O

par Eric Onstad, Amy Lv, Ju-min Park et Kalea Hall

Ferrari et BMW lancent de nouveaux modèles équipés d’un câblage en aluminium léger et économique, accélérant ainsi l’abandon du cuivre, matériau dominant dans le câblage électrique depuis l’invention de la batterie électrique il y a deux siècles. Ces décisions font suite à des initiatives similaires prises par Tesla et les constructeurs chinois de véhicules électriques et reflètent une tendance plus large du secteur qui, selon JPMorgan, devrait affecter environ 2 % de la demande mondiale de cuivre cette année. Encore plus de cuivre pourrait être remplacé par l'aluminium dans les années à venir en raison d’une hausse structurelle des prix du cuivre, alimentée par des pénuries de ce métal et par une demande accrue émanant du secteur des énergies vertes et des centres de données.

Des entreprises de plusieurs secteurs se tournent vers l’aluminium en raison de ses prix nettement inférieurs et de ses performances comparables, selon des entretiens menés par Reuters auprès de 18 constructeurs automobiles, fabricants de câbles et d’équipements de climatisation, producteurs de métaux et consultants. Ferrari et BMW ont déclaré avoir choisi l’aluminium en partie en raison de sa légèreté.

Le remplacement du cuivre par l’aluminium s’est opéré par vagues au cours des deux dernières décennies, mais les prix record du cuivre enregistrés fin janvier, qui ont atteint un pic proche de 15 000 dollars la tonne métrique, ont renforcé les arguments en faveur du passage à l’aluminium. Les prévisions concernant l’offre mondiale sont inférieures à celles de la demande pour plus d’une décennie à venir.

PLUS LÉGER ET PLUS RAPIDE

Ferrari RACE.MI , qui utilise déjà l’aluminium pour ses carrosseries, ses moteurs et ses châssis, a déclaré à Reuters avoir commencé l’année dernière à utiliser ce métal léger pour les câbles d’alimentation de sa voiture de sport hybride 296. Depuis, Ferrari a introduit le câblage en aluminium dans d’autres modèles, notamment la Luce, sa toute première voiture électrique lancée le mois dernier.

Cette initiative permet de réduire jusqu’à 20 % le poids total du câblage, a déclaré Dario Esposito, responsable de la communication chez Ferrari.

"Nous ne choisissons pas l’aluminium parce qu’il est moins cher, nous choisissons le matériau qui offre les meilleures performances", a-t-il déclaré.

Mais ce métal est, en réalité, bien moins cher: il coûte actuellement environ 3 100 dollars la tonne, soit environ un quart du prix du cuivre.

Le constructeur allemand BMW BMWG.DE a indiqué avoir utilisé pour la première fois des conducteurs en aluminium en 2011 sur sa série 1, une sous-compacte, avant d’étendre progressivement cette substitution aux véhicules hybrides et électriques. Actuellement, le constructeur utilise un grand nombre de câbles en aluminium dans les systèmes haute et basse tension de sa dernière technologie eDrive pour véhicules électriques, lancée l’année dernière. Le quatrième constructeur automobile mondial, Stellantis <http://stlam.mi/ >, a également récemment commencé à remplacer les câbles en cuivre par des câbles en aluminium, selon une source industrielle proche du dossier. Stellantis n’a pas souhaité faire de commentaire.

PRIX CONTRE PERFORMANCES

Le fournisseur chinois de pièces pour véhicules électriques JONVER a vu les ventes de ses produits de câblage en aluminium bondir cette année pour atteindre environ 30 % de son chiffre d’affaires, contre environ 20 % en 2023, a déclaré le directeur commercial Feng Lu.

Le producteur d’aluminium norvégien Hydro NHY.OL a indiqué que les ventes de tubes en aluminium destinés au chauffage et à la climatisation, utilisés en remplacement du cuivre, avaient connu une croissance régulière ces dernières années. Trond Olaf Christophersen, directeur financier de Hydro, a déclaré que l’entreprise s’attendait à gagner des parts de marché à mesure que l’aluminium remplacerait rapidement le cuivre dans ce secteur au cours des prochaines années.

Xavier Mathieu, de la société française Nexans NEXS.PA , deuxième fabricant mondial de câbles, a déclaré que les fabricants continueraient d’acheter du cuivre à des prix plus élevés car celui-ci offre de meilleures performances dans certaines applications — mais qu’ils commenceraient à se tourner vers l’aluminium lorsque les prix du cuivre atteindraient environ 3,5 fois ceux de l’aluminium.

Le prix du cuivre est actuellement plus de 4,2 fois supérieur à celui de l’aluminium.

Plusieurs facteurs compliquent la décision des entreprises de passer à l’aluminium, notamment les droits de douane américains et l’énorme quantité d’énergie nécessaire à la production d’aluminium, ce qui entraîne une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l’aluminium est bonifié mais moins efficace: il en faut davantage pour conduire la même quantité d’électricité.

Still, JPMorgan a néanmoins esquissé un scénario dans lequel environ 6 % de la demande annuelle de cuivre pourrait être remplacée par de l’aluminium d’ici 2030, contre 2 % cette année.

LES CONSTRUCTEURS CHINOIS DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES PRENNENT LES DEVANT

Le gouvernement de la Chine, premier consommateur mondial de métaux, a encouragé les entreprises à opter pour l’aluminium dans un document d’orientation daté de mars 2025 et consulté par Reuters, et nombre d’entre elles ont répondu à cet appel.

Les analystes du cabinet de conseil Zhuochuang prévoient qu’environ 25 % à 30 % des composants actuellement fabriqués en cuivre, en volume de métal, pourraient être remplacés par de l’aluminium dans les secteurs de l’énergie, de l’automobile et de l’électroménager d’ici 2030.

Parmi les constructeurs chinois de véhicules électriques qui sont passés au câblage en aluminium figurent AVATR, XPeng

9868.HK et Xiaomi 1810.HK , a déclaré Terry Woychowski, président du cabinet de conseil en ingénierie Caresoft Global, qui démonte des véhicules pour en examiner les composants.

Les trois constructeurs chinois de véhicules électriques ainsi que Tesla n’ont pas répondu à nos demandes de commentaires.

L’aluminium, matériau léger, est particulièrement attractif pour les constructeurs de véhicules électriques, car la réduction du poids permet d’augmenter l’autonomie. Et réaliser des économies est crucial pour les entreprises de véhicules électriques en Chine, où une guerre des prix a réduit les marges à leur plus simple expression. L’aluminium dispose par ailleurs d’une marge de progression importante dans le secteur automobile, où environ 85 % des barres omnibus de câblage électrique, qui relient la batterie d’un véhicule électrique à ses systèmes, sont encore en cuivre, selon Hydro.

L’industrie automobile chinoise s’est inspirée de Tesla

TSLA.O , pionnière dans l’utilisation de l’aluminium pour le câblage lors du lancement de son Model Y en 2019, et plus récemment dans son Cybertruck, a ajouté Terry Woychowski.