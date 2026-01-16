 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ferrari : enfonce le support des 304,5/305E du 28 décembre 2023 au 25 janvier 2024
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 15:31

Ferrari enfonce le support des 304,5/305E du 28 décembre 2023 au 25 janvier 2024: un signal baissier de 1er ordre et qui préfigure une glissade en direction du plancher majeur des 271E du 26 septembre 2023.
Le principal support moyen terme se dessine ensuite vers 250E : il correspondrait, à 1% près, à une division par 2 du cours depuis le sommet des 492,8E du 18 février 2025.

Valeurs associées

FERRARI
301,000 EUR MIL -1,76%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank