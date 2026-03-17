Ferrari écarte tout litige autour du nom de sa future voiture électrique "Luce"
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:53
Dans un communiqué, le constructeur italien de voitures de sport de luxe affirme détenir le droit d'utiliser la marque "Ferrari Luce" à l'international grâce à son enregistrement dans le cadre du droit international.
"Comme toujours, nous avons effectué des recherches préalables, et celles-ci n'ont identifié aucun droit de tiers en conflit avec les nôtres", précise l'entreprise.
Ces déclarations interviennent après plusieurs articles suggérant que Mazda pourrait contester l'usage de ce nom, déjà utilisé par le passé pour certains modèles commercialisés sur le marché japonais.
"Luce", qui signifie "lumière" en italien, désignera le premier véhicule entièrement électrique de l'histoire de Ferrari. Le modèle doit être dévoilé le 25 mai.
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