Ferrari-Ebitda en hausse de 4% au T1, prévisions 2026 inchangées

Le constructeur italien de voitures sportives de luxe Ferrari RACE.MI a fait état mardi d'une hausse de 4% de son Ebitda au premier trimestre, portée par une demande accrue de personnalisations et par les ventes de modèles haut de gamme tels que la supercar F80.

Le groupe a enregistré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) de 722 millions d'euros pour la période janvier-mars, légèrement au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient sur 705 millions d'euros, selon un consensus Reuters.

À la Bourse de Milan, le titre Ferrari a reculé de 0,8% à 11h10 GMT après la publication de ses résultats trimestriels, le groupe confirmant par ailleurs ses prévisions 2026.

(Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)