Ferrari dévoile sa 849 Testarossa, une supercar hybride de... 1050 CV !
information fournie par Zonebourse 10/09/2025 à 10:06
Le Cheval Cabré indique que sa dernière née franchit les 330 km/h, passe de 0 à 100 km/h en moins de 2,3 secondes et offre 25 km d'autonomie électrique grâce à une batterie de 7,45 kWh. Le poids à sec est de 1570 kg, garantissant 'le meilleur ratio poids/puissance jamais atteint par un modèle de série de la marque', dixit le constructeur.
L'aérodynamique génère 415 kg d'appui à 250 km/h, soit +25 kg par rapport à la SF90, tandis que le système de refroidissement gagne 15% d'efficacité.
Le design revisite les codes historiques de la Testarossa de 1984 et s'inspire des prototypes des années 1970. L'habitacle intègre une interface repensée et un nouveau volant à commandes mécaniques.
Un pack Assetto Fiorano optionnel allège la voiture de 30 kg et améliore encore l'appui aérodynamique, complétant une offre résolument tournée vers les clients les plus exigeants.
Valeurs associées
|409,800 EUR
|MIL
|+0,47%
