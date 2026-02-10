Ferrari dépasse les attentes au T4, prévoit une hausse de son Ebitda en 2026

Le constructeur italien de voitures de luxe Ferrari RACE.MI a annoncé mardi s’attendre à une hausse d’au moins 6% de son bénéfice d’exploitation en 2026, soutenue par de nouveaux modèles, après avoir dépassé les estimations pour le quatrième trimestre 2025.

Le directeur général Benedetto Vigna a déclaré que la demande pour les voitures Ferrari était "très solide" et gérée de manière à préserver l’exclusivité de la marque sur chaque marché.

"Le carnet de commandes s’étend jusqu’à la fin de 2027", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le groupe prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) supérieur à 2,93 milliards d’euros pour l’exercice 2026, contre 2,77 milliards d’euros en 2025, en ligne avec les prévisions.

A Milan, vers 12h15 GMT, le titre progressait de 7,3% après avoir bondi de plus de 10% après la publication des résultats.

La génération de trésorerie issue de ses activités industrielles s’élevait à plus de 1,5 milliard d’euros en 2025, en hausse de 50% par rapport à l’année précédente.

Au quatrième trimestre, l’Ebitda ajusté de Ferrari a augmenté de 9% à 700 millions d’euros, au-dessus du consensus des analystes de 668 millions d’euros, selon les données Reuters. Le chiffre d’affaires net a progressé de 4% sur la période, également au-dessus des attentes.

REBOND DE L'ACTION

Avant ce rebond mardi, l’action Ferrari avait perdu près d’un tiers de sa valeur depuis début octobre, lorsque le groupe avait dévoilé un nouveau plan stratégique à long terme, jugé trop conservateur par les analystes et les investisseurs au regard des valorisations du titre à l’époque.

Ce plan fixe des objectifs de chiffre d’affaires d’environ 9 milliards d’euros et de bénéfice d’exploitation ajusté supérieur à 3,6 milliards d’euros en 2030, tout en marquant un virage vers une stratégie d’électrification moins ambitieuse pour le constructeur de luxe.

Le groupe italien prévoit pour 2030 une gamme composée à 40% de modèles à moteur à combustion interne (MCI), 40 % d’hybrides et 20 % de véhicules électriques dans sa gamme 2030. Dans son précédent plan, il visait 40 % de véhicules électriques, 40 % d’hybrides et 20 % de modèles MCI d’ici 2030.

Le premier modèle entièrement électrique, Luce, sera présenté dans son intégralité le 25 mai, a indiqué Ferrari mardi.

(Rédigé par Giulio Piovaccari, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)