Ferrari: bénéfice net en légère hausse au 3T avec des modèles plus prestigieux

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Ferrari a vu son bénéfice net augmenter de 1,8% au troisième trimestre, à 382 millions d'euros, et dépasser les attentes des analystes, en misant sur des modèles plus prestigieux.

La livraison de davantage de modèles SF90 XX et 12 Cilindri, affichés respectivement à plus de 700.000 et 400.000 euros, a amélioré la rentabilité du constructeur, a indiqué sa direction dans un communiqué mardi.

Le chiffre d'affaires du constructeur italien a augmenté de 7,4% sur un an, à 1,8 milliard d'euros.

Les ventes de la prestigieuse marque au cheval cabré sont pourtant restées stables en volume (+0,5% sur un an): 3.401 bolides ont été livrés dans le monde au cours de la période juillet-septembre, dont 34% de modèles hybrides, indique le constructeur.

Le bénéfice net a ainsi atteint 2,14 euros par action, contre 2,06 euros prévus par les analystes selon Factset, pour une marge opérationnelle de 28,4%.

Les marges ont aussi été poussées au troisième trimestre par la demande de personnalisation des voitures, et freinées en partie par les droits de douane américains, a précisé Ferrari.

Les investisseurs ont salué ces résultats. L'action Ferrari gagnait 1,65% à 345,3 euros à 14H06, dans un marché milanais en légère baisse (-0,62%).

L'action s'était effondrée début octobre lors de la présentation de la première Ferrari électrique, les investisseurs trouvant la marque de luxe trop prudente par rapport à son potentiel.

Le constructeur italien a confirmé ses objectifs légèrement revus à la hausse début octobre, prévoyant 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel.

Les analystes de CFRA ont de nouveau regretté mardi dans une note que Ferrari n'ait pas revu ses objectifs davantage à la hausse, notant cependant que Ferrari a l'habitude de rester prudent dans ses prévisions, tout en affichant "parmi les meilleurs résultats du secteur".