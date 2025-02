Ferrari: +21% de bénéfice net en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 13:03









(CercleFinance.com) - Ferrari publie un chiffre d'affaire net de 6,67 MdsE pour de l'exercice 2024, en hausse de 12% par rapport à 2023, avec des livraisons en hausse de 1%, à 13 752 unités.



Entre 2023 et 2024, l'EBIT a progressé de 17%, à 1888 ME, tandis que le bénéfice net a grimpé de 21% pour atteindre 1526 ME (légèrement supérieur au consensus), laissant apparaître un BPA annuel de 8,47 euros (+23%).



Au cours du 4e trimestre, le CA s'est élevé à 1,73 MdE (+14% par rapport à la même période un an plus tôt) avec des livraisons en hausse de 2%, à 3325 unités. L'EBIT trimestriel ressort quant à lui à 468 ME (+26%) pour un bénéfice net de 386 ME (+31%) et un BPA de 2,14 euro (+31%).



Pour 2025, le constructeur cible un CA net de plus de 7 MdsE et un BPA ajusté supérieur à 8,6 euros.







