Ferrari: 1ers tours de piste en rouge pour Lewis Hamilton information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 12:48









(CercleFinance.com) - Ferrari fait savoir que sa saison 2025 a débuté avec les premiers tours en piste de sa nouvelle recrue, le septuple champion du monde Lewis Hamilton, sur la piste de Fiorano.



Le pilote britannique a ainsi fait ses débuts avec la Scuderia Ferrari, roulant pour la première fois dans une SF-23, sous le regard de directeur de l'équipe F1, Fred Vasseur.



Malgré un temps brumeux, il a effectué 30 tours, soit 89 km, testant divers systèmes et saluant les fans présents.



Charles Leclerc, de retour après la pause hivernale, a pris le relais dans l'après-midi, réalisant 14 tours (42 km).



Les essais se poursuivront avant le début des tests officiels à Bahreïn.





