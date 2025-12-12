Fermi, une société de placement immobilier spécialisée dans les centres de données, chute de 34 % après le retrait d'un client potentiel de l'accord de financement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 5, 8 et 9; mise à jour des prix aux paragraphes 1 et 10) par Niket Nishant

Les actions de Fermi FRMI.O ont plongé de 34% vendredi après que la société d'investissement immobilier dans les centres de données ait déclaré qu'un locataire potentiel avait mis fin à un accord visant à aider à financer la construction de son site au Texas, ce qui constitue un revers pour la société nouvellement cotée en bourse.

Selon les termes de l'accord, le client, dont l'identité n'a pas été révélée, aurait loué une partie du site Project Matador de Fermi au Texas et aurait pu fournir jusqu'à 150 millions de dollars pour aider à financer la construction.

Alors que les deux parties restent en discussion sur un bail potentiel, l'accord de financement a été abandonné.

Cette décision pourrait constituer un premier défi pour Fermi, une société cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, qui a commencé à être cotée en bourse en octobre à une valeur de 14,8 milliards de dollars, mais qui n'a pas encore généré de revenus.

"Avec beaucoup d'entreprises plus petites et plus récentes, il y a souvent un risque lié aux personnes et aux clients clés. La perte d'un client fait plus mal lorsque vous avez moins de clients au départ", a déclaré Brian Jacobsen, économiste en chef chez Annex Wealth Management.

Fermi a connu une solide introduction en bourse en octobre, portée par une forte demande stimulée par l'IA, les investisseurs s'étant rués sur les entreprises fournissant l'infrastructure nécessaire à la technologie.

Mais ce dernier revers pour la société, qui a moins d'un an d'existence, survient à un moment où elle évolue dans un contexte plus prudent pour l'IA, certains investisseurs se demandant combien de temps la reprise du secteur peut se poursuivre sans que les voies de profit soient plus claires.

"En tant que société publique relativement récente, Fermi en est encore au stade de la démonstration", a déclaré Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital.

"Lorsqu'un locataire (potentiel) annule un contrat de 150 millions de dollars avec une société qui n'a pas encore réalisé de bénéfices, l'inquiétude des investisseurs monte en flèche, surtout dans le contexte actuel d'une surconstruction de centres de données."

L'action s'échangeait pour la dernière fois à 10,04 dollars, soit près de la moitié de son prix d'introduction en bourse de 21 dollars, et a été le troisième plus gros perdant du Nasdaq vendredi.