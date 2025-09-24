Fermi, la société d'investissement immobilier en centres de données de Rick Perry, vise une valorisation de 13 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

La société Fermi, cofondée par l'ancien secrétaire américain à l'énergie Rick Perry, vise une valorisation de 13,16 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a-t-elle déclaré mercredi, alors que le boom de l'intelligence artificielle alimente les dépenses en centres de données.

La société d'investissement immobilier basée à Amarillo, au Texas, prévoit de lever jusqu'à 550 millions de dollars en offrant 25 millions d'actions dont le prix unitaire se situe entre 18 et 22 dollars.

Les centres de données sont devenus très recherchés, car les entreprises technologiques s'efforcent de développer des modèles d'intelligence artificielle de pointe, qui dépendent fortement de ce type d'infrastructure.

Fermi vise à rejoindre une série de sociétés axées sur l'IA, telles que les opérateurs de centres de données CoreWeave

CRWV.O et WhiteFiber WYFI.O , qui ont fait appel aux marchés publics cette année.

Fondée en janvier 2025, Fermi vise à construire le plus grand complexe énergétique et de données au monde , alimenté par le nucléaire, le gaz naturel et l'énergie solaire.

Bien qu'elle ait de grands projets, Fermi reste une entreprise en phase de développement.

"L'IA est sans doute l'histoire de l'investissement de toute une vie, mais à ce stade, Fermi est encore une histoire, et il sera intéressant de voir combien les investisseurs paieront pour elle", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches et d'ETF axés sur les introductions en bourse.

"Il s'agit de (l'évaluation proposée) est très ambitieuse pour une société en phase de développement. L'important est de savoir quel type de contrat elle peut signer."

PROJET MATADOR

Baptisé Projet Matador, le projet phare de Fermi vise à fournir jusqu'à 11 gigawatts d'énergie aux centres de données grâce à un mélange d'énergie nucléaire, gazière et solaire d'ici 2038.

Situé sur un site de 5 236 acres au Texas, le campus énergétique de Fermi espère attirer des locataires de centres de données et d'hyperscalers et disposer d'une capacité d'un gigawatt d'ici à la fin de 2026.

Fermi ne prévoit pas de générer des revenus au cours des 12 prochains mois. Elle a subi une perte de 6,4 millions de dollars depuis sa création jusqu'au 30 juin.

Rick Perry, qui a été gouverneur du Texas pendant 15 ans, est actuellement administrateur de Fermi.

UBS, Evercore, Cantor et Mizuho sont les co-chefs de file de l'opération. Fermi sera cotée au Nasdaq et à la Bourse de Londres sous le symbole "FRMI."

Fermi prévoit d'utiliser le produit de la vente pour acquérir des équipements et des coques motorisées pour son complexe.