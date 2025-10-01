Fermi affirme que les alliés pourraient prendre une participation dans le consortium nucléaire américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les fondateurs de Fermi America FRMI.O , une société qui espère construire le plus grand centre de données du monde et l'alimenter avec de l'énergie nucléaire, du gaz et de l'énergie solaire, ont déclaré mercredi que les pays étrangers pourraient prendre une participation dans le développement de l'énergie atomique américaine.

Fermi a fait ses débuts sur le Nasdaq mercredi, avec des actions valorisant le fonds d'investissement immobilier des centres de données à 14,8 milliards de dollars, dans un contexte d'enthousiasme croissant des investisseurs pour les actions liées à l'infrastructure de l'IA.

Les fondateurs Rick Perry, ancien secrétaire américain à l'énergie dans la première administration du président Donald Trump, et Toby Neugebauer veulent créer un site à Amarillo, au Texas, qui aurait quatre réacteurs Westinghouse Electric AP1000. Il s'agirait de la deuxième centrale nucléaire américaine située dans un désert.

Perry et Neugebauer souhaitent que le gouvernement américain soit partenaire du projet, car il hébergerait une intelligence artificielle à propulsion nucléaire qui pourrait être utilisée par le Pentagone .

Les fondateurs ont déclaré qu'il était possible que le gouvernement américain et les gouvernements des pays alliés prennent des participations dans un consortium d'énergie nucléaire dans lequel Fermi serait impliqué. "Nous avons reçu la visite de délégations de haut niveau du monde entier qui cherchent à s'impliquer avec nous", a déclaré Neugebauer, sans donner de détails.

"Il se peut que les États-Unis ne soient pas les seuls à prendre une participation dans un consortium pour développer l'énergie nucléaire. D'autres pays pourraient chercher à réinvestir dans les États-Unis et à devenir nos partenaires", a-t-il ajouté.

L'intérêt pour les réacteurs nucléaires s'est accru après que Donald Trump a publié des décrets en mai visant à accélérer les demandes de construction de nouveaux réacteurs, à réviser la Commission de réglementation nucléaire et à rendre disponibles les déchets nucléaires et le plutonium excédentaire pour le combustible des réacteurs.

Les réacteurs les plus récents construits aux États-Unis, également des modèles Westinghouse AP1000 à Vogtle en Géorgie, ont été retardés de plusieurs années et ont dépassé le budget d'environ 16 milliards de dollars.