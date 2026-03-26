Fermeture des ports de minerai de fer et de GNL dans la région minière de Pilbara, en Australie, à la suite d'un cyclone

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Les principaux ports de minerai de fer et de gaz naturel liquéfié (LNG) d'Australie occidentale ont été fermés jeudi à la suite du passage d'un cyclone tropical au large de la région de Pilbara, riche en ressources naturelles, a déclaré l'opérateur des ports.

Pilbara Ports a déclaré que les opérations dans les ports d'Ashburton, Cape Preston West, Dampier et Varanus Island ont toutes été fermées en raison des forts coups de vent et des vents de force tempête provoqués par le cyclone tropical Narelle, un système de catégorie 3.

"Le système devrait continuer à s'intensifier et devrait atteindre la catégorie 4 d'ici jeudi après-midi", a déclaré l'opérateur dans un communiqué.

Le port d'Ashburton est utilisé par Chevron CVX.N pour les exportations de son usine de GNL de Wheatstone et par Mineral Resources MIN.AX pour les exportations de minerai de fer. Rio Tinto RIO.AX est un utilisateur majeur du port de Dampier pour les exportations de minerai de fer et de sel industriel. Le producteur de pétrole et de gaz Santos STO.AX exploite le port de Varanus Island.

Port Hedland, le plus grand point d'exportation de minerai de fer au monde, reste ouvert.