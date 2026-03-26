 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Fermeture des ports de minerai de fer et de GNL dans la région minière de Pilbara, en Australie, à la suite d'un cyclone
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 03:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus d'informations tout au long de l'article)

Les principaux ports de minerai de fer et de gaz naturel liquéfié (LNG) d'Australie occidentale ont été fermés jeudi à la suite du passage d'un cyclone tropical au large de la région de Pilbara, riche en ressources naturelles, a déclaré l'opérateur des ports.

Pilbara Ports a déclaré que les opérations dans les ports d'Ashburton, Cape Preston West, Dampier et Varanus Island ont toutes été fermées en raison des forts coups de vent et des vents de force tempête provoqués par le cyclone tropical Narelle, un système de catégorie 3.

"Le système devrait continuer à s'intensifier et devrait atteindre la catégorie 4 d'ici jeudi après-midi", a déclaré l'opérateur dans un communiqué.

Le port d'Ashburton est utilisé par Chevron CVX.N pour les exportations de son usine de GNL de Wheatstone et par Mineral Resources MIN.AX pour les exportations de minerai de fer. Rio Tinto RIO.AX est un utilisateur majeur du port de Dampier pour les exportations de minerai de fer et de sel industriel. Le producteur de pétrole et de gaz Santos STO.AX exploite le port de Varanus Island.

Port Hedland, le plus grand point d'exportation de minerai de fer au monde, reste ouvert.

Environnement

Valeurs associées

BHP GRP
30,435 EUR Tradegate +1,45%
CHEVRON
205,155 USD NYSE 0,00%
FORTESCUE
11,852 EUR Tradegate -0,25%
Gaz naturel
2,94 USD NYMEX 0,00%
MINERAL RES
34,060 EUR Tradegate +5,73%
Pétrole Brent
103,92 USD Ice Europ +0,70%
Pétrole WTI
91,82 USD Ice Europ +0,72%
RIO TINTO
88,960 EUR Tradegate +1,69%
SANTOS
4,563 EUR Tradegate -1,83%
SANTOS
5,3700 USD OTCBB -5,37%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank