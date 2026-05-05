FERMENTALG : Succès de la stratégie de diversification des ventes au 1er trimestre 2026 et lancements commerciaux des nouvelles BioSolutions

Chiffre d'affaires record de 3,7 M€ au 1 er trimestre 2026 ;

trimestre 2026 ; Croissance de 42% des ventes hors aquaculture ;

Nette remontée des prix de l'huile de poisson, ouvrant un potentiel levier de croissance au 2 nd semestre 2026 ;

semestre 2026 ; Lancements commerciaux de la gamme EPA/DHA ΩRIGINS™ et du colorant bleu naturel Galdieria Blue avec un impact commercial attendu au 2 nd semestre 2026 ;

semestre 2026 ; Confirmation de l'ambition d'atteindre 20 M€ de chiffre d'affaires en 2026.

Libourne, le 5 mai 2026 – Fermentalg, acteur de référence dans le développement, la production et la vente de BioSolutions durables issues de micro-organismes, présente son chiffre d'affaires non audité du 1 er trimestre 2026 et fait le point sur ses dernières avancées commerciales.

Activité commerciale record portée par les segments à plus forte marge

Fermentalg a réalisé un chiffre d'affaires de 3,7 M€ au 1 er trimestre 2026, soit un nouveau plus haut pour un début d'année, le précédent record ayant été enregistré début 2025 (3,6 M€).

Cette performance commerciale est d'autant plus remarquable que, comme annoncé à l'occasion de la publication de ses résultats annuels 2025, la Société s'est temporairement détournée du segment de l'aquaculture, à fort volumes mais faibles marges, qui avait représenté plus d'1/4 des revenus du 1 er trimestre 2025 (1,0 M€).

Ainsi, les ventes de la gamme de lipides (ΩRIGINS TM [1] ) pour les autres segments à plus forte valeur ajoutée (compléments alimentaires et nutrition infantile) ont progressé de 42% entre le 1 er trimestre 2025 et le 1 er trimestre 2026 (3,7 M€ contre 2,6 M€).

Tendances favorables à la substitution des huiles de poisson

Au-delà de la performance commerciale de ce début d'exercice, Fermentalg constate une multiplication des signaux favorables à la substitution croissante de l'huile de poisson par des BioSolutions.

Après une fin d'exercice 2024 très pénalisante, au cours de laquelle les prix des huiles de poisson avaient été divisés par 3, et une relative stabilisation en 2025, les premiers mois de 2026 montrent un renchérissement significatif des huiles de poisson [2] . Cette évolution est notamment liée à une diminution drastique des quotas de pêche, des rendements plus faibles et une demande toujours soutenue pour les produits à forte concentration en oméga-3.

La compétitive économique des BioSolutions est ainsi progressivement reconstituée, facilitant la transition des industriels de l'agroalimentaire, ce qui pourrait permettre à la Société de revenir sur le segment de l'aquaculture d'ici à la fin de l'année.

Perspectives prometteuses grâce aux lancements de la gamme EPA/DHA ΩRIGINS™ et Galdieria Blue

C'est dans ce contexte structurellement favorable que Fermentalg s'apprête à lancer ses deux nouvelles innovations majeures :

Une nouvelle gamme d'huile algale ΩRIGINS TM riche en EPA/DHA, véritable alternative aux huiles de poisson pour une substitution facilitée en tant qu'ingrédient fonctionnel, grâce à une composition et des apports nutritionnels équivalents ;

riche en EPA/DHA, véritable alternative aux huiles de poisson pour une substitution facilitée en tant qu'ingrédient fonctionnel, grâce à une composition et des apports nutritionnels équivalents ; Le colorant bleu naturel Galdieria Blue TM , déjà homologué par la Food and Drugs Administration ( FDA ) américaine, et qui a reçu, en mars 2026, l'avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( European Food and Safety Agency / EFSA ), prélude à l'autorisation de commercialisation en Europe.

Les développements technologiques de ces deux produits de rupture sont terminés et les premiers lots industriels ont été produits et livrés aux partenaires commerciaux de Fermentalg en vue de leurs prochaines mises sur le marché.

Confirmation de l'objectif commercial 2026

A l'issue de ce 1 er trimestre et compte tenu des calendriers de lancements des nouvelles BioSolutions, Fermentalg confirme anticiper une forte accélération de sa croissance au 2 nd semestre 2026, avec l'ambition réaffirmée d'atteindre 20 M€ de chiffre d'affaires annuel.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026,

le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de BioSolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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[1] La gamme ΩRIGINS™ ( omega origins ) de Fermentalg offre la plus forte concentration naturelle d'oméga-3 issus de microalgues sur le marché. Pour mémoire, les principaux oméga-3 sont l'ALA, le DHA et l'EPA

[2] Source : ISTA Mielke GmbH