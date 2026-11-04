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Fermentalg retrouve la croissance, TP Icap Midcap reste à l'achat
information fournie par Zonebourse 04/11/2026 à 11:00

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Le spécialiste des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques a réalisé un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 41% sur un an. TP Icap Midcap abaisse néanmoins son objectif de cours de 0,65 euro à 0,55 euro face au manque de visibilité concernant les revenus du quatrième trimestre.

Fermentalg renoue avec la croissance au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 2,9 millions d'euros, en hausse de 41% par rapport à la même période en 2025. Pour la première fois, les revenus des neuf premiers mois de 2026 ont franchi la barre symbolique des 10 millions d'euros (10,3 millions d'euros). C'est 6% de plus que sur les neuf premiers mois de 2025. Cette croissance est notamment portée par les ventes destinées aux secteurs des compléments alimentaires et de la nutrition infantile, qui ont progressé de 34% depuis le début de l'année. Elles représentent actuellement plus d'un tiers du chiffre d'affaires total ( 5 points par rapport à 2025).

Le carnet de commandes de la société basée à Libourne (Gironde) lui permet de viser un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros au quatrième trimestre et d'anticiper des revenus annuels "d'au moins 14 millions d'euros en 2026" (contre 13,4 millions d'euros en 2025). Mais ces prévisions sont dépendantes de la livraison des premières commandes de son colorant bleu naturel, le Galdieria Blue, d'ici la fin de l'année.

Les analystes de TP Icap Midcap intègrent cette incertitude à leurs prévisions et abaissent leur objectif de cours de 0,65 euro à 0,55 euro, tout en restant à l'achat. "Les rendements restent inférieurs aux attentes, ce qui retarde la conversion du carnet de commandes en chiffre d'affaires", estime la banque. Mais "l'intérêt commercial n'est pas remis en cause : l'interdiction des colorants artificiels aux Etats-Unis au 1er janvier 2028 devrait conduire les industriels à basculer courant 2027", rappellent les analystes. Peu avant 11 heures, le titre recule de 3,85%, à 0,375 euro.

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