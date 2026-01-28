FERMENTALG : Progression de 17% du chiffre d'affaires 2025, forte accélération attendue en 2026 et sécurisation du financement de l'activité

Chiffre d'affaires 2025 record, à 13,4 M€, supérieur aux dernières prévisions ;

Un portefeuille enrichi de nouvelles BioSolutions : lancements de la gamme EPA/DHA ΩRIGINS™ reposant sur une technologie brevetée, de Galdieria Blue™, colorant bleu naturel, et avancées technologiques de CarbonWorks ;

Ambition d'atteindre 20 M€ de chiffre d'affaires en 2026 et jusqu'à 50 M€ à terme grâce aux investissements réalisés en 2025 (production de Galdieria Blue TM et raffinage ΩRIGINS™) ;

et raffinage ΩRIGINS™) ; Huvepharma, partenaire industriel et actionnaire de référence de Fermentalg, est prêt à accompagner financièrement le développement commercial de la Société pour atteindre l'équilibre opérationnel.

Libourne, le 28 janvier 2026 – Fermentalg, acteur clé des BioSolutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce son chiffre d'affaires non audité 2025, ses perspectives commerciales ainsi que le soutien de ses partenaires stratégiques pour financer cette solide dynamique.

Chiffre d'affaires 2025 record dans un contexte incertain

Conformément aux indications communiquées lors de la publication de son chiffre d'affaires à fin septembre 2025, Fermentalg a enregistré une fin d'année dynamique sur le plan commercial et dépassé son objectif de ventes de 13 M€.

La Société termine ainsi l'année 2025 sur un chiffre d'affaires de 13,4 M€, soit un nouveau record de ventes et une progression de 17% par rapport à 2024.

Conformément à sa feuille de route, Fermentalg, seul producteur européen d'omega-3 d'origine algale a su diversifier ses débouchés commerciaux et enrichir sa gamme Ωrigins™. Ainsi, en 2025, 43% des ventes ont été réalisées dans des segments autres que celui des compléments alimentaires (nutrition infantile, aquaculture) contre 5% en 2024.

Cette performance a pourtant été pénalisée par un démarrage plus lent que prévu de grands comptes : la prudence dans la gestion des stocks, liée à un environnement macroéconomique incertain (guerre tarifaire) et les prix déprimés de l'huile de poisson, ont aussi freiné certaines opportunités.

Investissements industriels massifs libérant le potentiel commercial

L'année 2025 a également été marquée par l'investissement industriel de plusieurs millions d'euros porté par Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision, aujourd'hui partenaire stratégique et actionnaire de référence de Fermentalg, pour démarrer la production de Galdieria Blue TM et intégrer une part croissante de la chaine de valeur en internalisant l'étape de raffinage des huiles algales. Ces investissements permettent de libérer le potentiel commercial de Fermentalg tout en optimisant le prix de revient des BioSolutions et donc la marge à terme.

La Société estime disposer aujourd'hui des capacités industrielles, pour atteindre jusqu'à 50 M€ de chiffre d'affaires annuel dans les années à venir sans investissement additionnel significatif dans la production.

EPA/DHA ΩRIGINS TM et Galdieria Blue TM : nouvelles opportunités en 2026

La fin d'année 2025 a par ailleurs confirmé le fort potentiel de la gamme de produits actuelle et à venir de Fermentalg.

Dans le domaine des lipides fonctionnels, la présentation d'ΩRIGINS TM [1] , la nouvelle gamme d'huile algale riche en EPA/DHA, présentant une composition et des apports nutritionnels équivalents aux huiles de poisson pour une substitution facilitée en tant qu'ingrédient fonctionnel, a suscité un fort intérêt, notamment auprès des industriels laitiers. Sur ce segment de marché majeur dont Fermentalg est aujourd'hui absent, les premières ventes en volume sont attendues en 2026.

De même, après l'homologation du colorant bleu naturel Galdieria Blue TM par la Food and Drugs Administration (FDA) américaine, la production des premiers lots industriels a démarré début 2026 et a permis d'entamer les démarches de qualification du produit auprès de leaders mondiaux des boissons fonctionnelles. Dans ce contexte, Fermentalg et son partenaire Givaudan visent les premiers revenus significatifs dès cette année et préparent les termes économiques et financiers d'un engagement contractuel à long terme pour la commercialisation du produit sous la marque Everzure TM Galdieria.

Enfin, la mise en ligne début 2026 du nouveau site Internet de Fermentalg , incluant une version chinoise, représente une nouvelle étape dans l'affirmation de la Société comme un acteur mondial innovant dans le développement et la commercialisation de BioSolutions pour la santé de la Planète et des Hommes.

Dans ce contexte, Fermentalg prévoit une forte accélération de sa croissance en 2026, portée par la poursuite du développement des ventes de lipides (ΩRIGINS TM ) et les premiers revenus issus du segment des colorants naturels (Galdieria Blue TM ), avec l'ambition d'atteindre 20 M€ de chiffre d'affaires [2] .

Des liens renforcés avec CarbonWorks pour accélérer les synergies

Début 2026, Fermentalg et les autres actionnaires de CarbonWorks [3] , société dédiée au développement d'un photo-bioréacteur de nouvelle génération, ont défini les bases d'un accord renforçant les liens entre les deux entreprises. Ayant fortement progressé sur le design technologique, l'objectif est maintenant d'accélérer les synergies afin de viser la commercialisation avec Fermentalg de nouvelles BioSolutions à forte valeur ajoutée produites à partir de la photosynthèse de précision maîtrisée par CarbonWorks.

Dans le cadre de ce protocole d'accord en cours de finalisation, Fermentalg détiendra la majorité du capital de CarbonWorks, dont le financement de l'activité est assuré jusqu'en 2028.

Amélioration du profil économique et sécurisation des financements nécessaires

En 2025, la croissance de l'activité s'est accompagnée d'une réduction de l'endettement financier brut de plus de 6 M€, dont 4 M€ d'obligations convertibles remboursées en numéraire évitant l'impact dilutif potentiel.

En 2026, l'accélération de la croissance doit s'accompagner d'une amélioration structurelle du profil de rentabilité. En effet, les marchés à valeur ajoutée sont désormais priorisés (nutrition infantile, boisons fonctionnelles, etc.) grâce aux nouvelles BioSolutions, au détriment du marché de l'aquaculture, à fort volumes et faibles marges, qui est considéré comme un marché d'opportunité si les prix des huiles de poisson remontent. La structure de coûts fixes doit par ailleurs rester parfaitement maîtrisée, les efforts d'innovation ayant permis les lancements récents de nouvelles BioSolutions pouvant être désormais réalloués sur de nouveaux programmes tout en continuant à soutenir l'amélioration continue des systèmes existants.

Fermentalg devrait donc améliorer sensiblement ses résultats en 2026 sans toutefois atteindre l'objectif de générer un EBITDA [4] positif à compter du 2 nd semestre 2026 2 .

Dans ce contexte, afin de reconstituer ses marges de manœuvre financière et supporter l'accélération de sa croissance pour atteindre l'équilibre opérationnel, Fermentalg est en pourparlers prometteurs avec son partenaire stratégique, Huvepharma, en vue d'obtenir un soutien financier d'un montant maximum de 4 M€ sous forme d'obligations convertibles.

La Société dispose ainsi de la visibilité nécessaire à son développement, en s'appuyant sur son partenaire et actionnaire principal.

Prochaine publication : résultats 2025,

le 2 avril 2026 (après la clôture des marchés)

[1] La gamme ΩRIGINS™ ( omega origins ) de Fermentalg offre la plus forte concentration naturelle d'oméga-3 issus de microalgues sur le marché. Pour mémoire, les principaux oméga-3 sont l'ALA, le DHA et l'EPA

[2] L'objectif de 25 M€ fixé en 2023 ne tenait pas compte de l'évolution des paramètres macroéconomiques récents, principalement la chute des prix des huiles de poisson, les barrières douanières à l'exportation hors d'Europe et le renchérissement de l'euro face au dollar

[3] Fermentalg, SUEZ, BNP Paribas, Bpifrance, Demeter et Naco

[4] EBITDA = résultat opérationnel courant + Dotations aux amortissements - Frais de R&D activés (bruts) + Quote-part du CIR intégré dans la R&D activée