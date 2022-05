FERMENTALG : Nouveau doublement des ventes d'Oméga-3s DHA ORIGINS(R) au 1er trimestre 2022

Libourne – 10 mai 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, publie son chiffre d'affaires au titre du 1 er trimestre de l'exercice 2022 [1] et confirme ses perspectives commerciales pour l'année en cours.

Nouveau record de ventes trimestrielles

(en K€) T1 2020 T1 2021 T1 2022 Variation 2022/2021 Chiffre d'affaires 595 1 214 2 894 +138%

L'exercice 2022 démarre sur la même dynamique commerciale que 2021, avec un nouveau record de ventes réalisées sur un seul trimestre. À 2,9 M€, le chiffre d'affaires généré par les ventes d'Oméga-3s DHA ORIGINS® a été multiplié par 2,4 par rapport au niveau du 1 er trimestre 2021.

Cette performance commerciale s'est faite grâce à la très forte progression en Europe qui est le plus gros contributeur de revenus sur le premier trimestre (53%), devant l'Amérique du Nord (45%).

Au-delà, Fermentalg dispose de nouveaux réservoirs de croissance non adressés aujourd'hui, que ce soit en Europe, grâce à l'autorisation obtenue à l'été 2021 d'incorporation dans des formulations bébé, ou en Asie, avec le gain d'une première commande en Chine à livrer cette année.

Issue de la recherche Fermentalg, DHA ORIGINS® est la seule gamme d'Oméga-3s d'origine algale pouvant se prévaloir d'une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA. Ce produit premium rencontre un succès croissant auprès de clients soucieux de la dégradation de la qualité des huiles de poisson et militant pour une moindre dépendance envers certains excès de la pêche industrielle.

Confirmation de l'objectif 2022

Conforté par ce très bon 1 er trimestre, Fermentalg aborde ce nouvel exercice avec l'ambition de maintenir une dynamique de doublement des ventes annuelles, comparable à celle enregistrée en 2021.

Poursuite des investissements d'avenir

Dans cet environnement commercial porteur et dans un contexte financier serein, Fermentalg continue d'investir pour préparer sereinement ses prochains cycles de développement.

Sur le plan industriel, Fermentalg poursuit ses travaux pour augmenter ses capacités de production et redouble d'efforts sur l'optimisation de ses procédés pour faire face à l'inflation des coûts de matières premières et d'énergie.

Sur le plan technologique, la société accélère les travaux d'industrialisation de BLUE ORIGINS®, son nouveau colorant bleu naturel alternative aux colorants chimiques de synthèse, développé en partenariat avec DDW, filiale du Groupe Givaudan. L'objectif d'atteinte du second jalon, ouvrant la voie au transfert industriel et à la commercialisation du produit, est confirmé avant l'été 2022.

Enfin, ce trimestre a été marqué par le bouclage de la levée de fonds en Série A de CarbonWorks, la co-entreprise créée par Fermentalg et Suez et dédiée à la capture et à l'utilisation du CO 2 (CCU). Cette opération structurante, qui a vu l'entrée au capital de BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine, aux côtés des fondateurs, permet à la jeune société de disposer des moyens de faire la démonstration de ses technologies de bioconversion du CO 2 , capté sur un site de méthanisation, en fongicide naturel. Au-delà, CarbonWorks prépare la prochaine phase de montée à l'échelle semi-industrielle prévue dès l'année prochaine.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2022,

le 21 juillet 2022 (après Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Données non auditées

