FERMENTALG : Mise à disposition du Document d'Enregistrement Universel

Libourne, le 30 avril 2026 – Fermentalg, acteur clé des bio-solutions à base de micro-organismes aquatiques, annonce que son Document d'Enregistrement Universel (URD), intégrant le rapport financier annuel 2025, a été déposé à l'Autorité des marchés financiers (AMF) ce jour.

L'URD est mis à la disposition du public. Des exemplaires de ce document sont disponibles sans frais au siège social de la Société Fermentalg et sur le site Internet de la Société ( www.fermentalg.com ) ainsi que sur le site Internet de l'AMF ( www.amf-france.org ).

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026,

le 5 mai 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de BioSolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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