FERMENTALG : Lancement d'une augmentation de capital d'un montant indicatif d'environ 10 MEUR en vue d'accélérer le développement commercial

Levée de fonds composée d'une offre auprès d'investisseurs qualifiés et d'une offre réservée à une catégorie de bénéficiaires via la construction accélérée d'un livre d'ordres ;

Engagements de souscription cumulés d'environ 9 M€ de la part de fonds gérés par Vatel Capital et d'Huvepharma ;

Clôture de l'offre le 13 mai 2026 avant l'ouverture des marchés (sous réserve d'une clôture anticipée) ;

Prix par action : 0,46 €, soit une décote de 20% par rapport au cours de référence [1] .

Libourne, le 12 mai 2026 – Fermentalg, acteur de référence dans le développement, la production et la vente de Biosolutions durables issues de micro-organismes, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital pour un montant indicatif d'environ 10 M€ en vue d'accélérer son développement commercial. Le groupe Huvepharma, leader européen de la fermentation de précision dans les secteurs de la santé animale et humaine et actionnaire de référence de la Société, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels ont déclaré leurs intentions de participer au succès de cette opération.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Face à l'intérêt marqué d'investisseurs institutionnels de renom pour notre equity story et dans un monde plus que jamais incertain, il nous a semblé pertinent de répondre favorablement à leur proposition de nous accompagner, et ainsi, de sécuriser les ressources financières qui peuvent être nécessaires à la bonne exécution de notre feuille de route à court et moyen termes.

Je suis également heureux de voir qu'Huvepharma, qui investit déjà à nos côtés pour participer au succès de notre développement industriel et commercial, a répondu à nouveau présent pour cette opération, et ainsi, confirmé son engagement fort.

Nous bénéficierons ainsi de marges de manœuvre supplémentaires pour accélérer sur nos gammes actuelles de Biosolutions, continuer à enrichir notre offre et, plus généralement, poursuivre la structuration de l'entreprise en lien avec nos ambitions commerciales. »

Des fonds additionnels pour poursuivre la dynamique commerciale à court et moyen terme

Cette augmentation de capital est réalisée après la publication d'un chiffre d'affaires trimestriel record, à 3,7 M€, et la confirmation d'une accélération attendue des ventes à partir du 2 nd semestre en vue d'atteindre un objectif de 20 M€ de chiffre d'affaires annuel. La dynamique commerciale doit être amplifiée au 2 nd semestre 2026, portée notamment par :

Les lancements commerciaux des deux nouvelles Biosolutions, la nouvelle gamme d'huile algale ΩRIGINS TM riche en EPA/DHA, véritable alternative aux huiles de poisson pour une substitution encouragée en tant qu'ingrédient fonctionnel, et le colorant bleu naturel Galdieria Blue TM , déjà homologué par la Food and Drug Administration ( FDA ) américaine, et qui a reçu, en mars 2026, l'avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( European Food and Safety Agency / EFSA ), prélude à l'autorisation de commercialisation en Europe ;

riche en EPA/DHA, véritable alternative aux huiles de poisson pour une substitution encouragée en tant qu'ingrédient fonctionnel, et le colorant bleu naturel Galdieria Blue , déjà homologué par la Food and Drug Administration ( FDA ) américaine, et qui a reçu, en mars 2026, l'avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments ( European Food and Safety Agency / EFSA ), prélude à l'autorisation de commercialisation en Europe ; La remontée significative du prix des huiles de poisson, qui renforce la compétitivité économique des Biosolutions dans le cadre de la transition des industriels de l'agroalimentaire.

L'augmentation de capital annoncée ce jour permettra de compléter les ressources financières à la disposition de la Société, avec comme principal objectif d'entretenir la dynamique commerciale à court et moyen terme et le développement de ses nouveaux produits. Le produit net de l'opération servira pour environ :

1/3 à l'accélération des actions commerciales, afin de soutenir la dynamique attendue de forte croissance, notamment par la conquête géographique (Asie et États-Unis) et la poursuite de la pénétration des segments de marché visés ;

1/3 au maintien d'une politique d'innovation, afin d'introduire une nouvelle plateforme d'ici fin 2027, tout en consolidant l'avance technologique de la Société et en renforçant ses deux plateformes technologiques actuelles ;

1/3 à la poursuite de la structuration de la Société et au financement de son besoin en fonds de roulement afin d'accompagner son expansion industrielle et commerciale hors Europe et en mettant en place des partenariats ciblés en accord avec ses partenaires actuels.

Pour rappel, la Société a déclaré, lors de la publication de son Document d'enregistrement universel le 30 avril dernier, considérer être en mesure de faire face à ses échéances à venir à un horizon de 12 mois, compte tenu de la situation de sa trésorerie et de l'engagement de prêt de la part de la société Huvepharma (cf. infra). L'opération annoncée ce jour va donc prolonger l'horizon de trésorerie au-delà des 12 prochains mois.

Un nouvel engagement fort d'Huvepharma aux côtés d'investisseurs institutionnels

Dans le cadre de cette levée de fonds, Fermentalg a reçu des engagements de souscription pour un montant cumulé d'environ 9 M€, dont 7 M€ de la part de fonds gérés par Vatel Capital.

Cette opération confirme également l'engagement fort d'Huvepharma pour le succès de Fermentalg. Pour rappel, depuis leur rapprochement fin 2023, le leader européen de la fermentation de précision a investi directement 7,5 M€ au capital de la Société et plus de 10 M€ dans ses infrastructures industrielles Début 2026, Huvepharma s'est engagé à investir 4 M€ additionnels sous la forme d'un prêt de 4 M€ qui devrait être mis en place au plus tard le 30 juin 2026.

Dans la mesure où Huvepharma a fait part de son intention de participer à l'augmentation de capital annoncée ce jour et a pris l'engagement de souscrire à hauteur d'environ 2 M€, ce montant viendra en déduction du montant mobilisable au titre du prêt de 4 M€.

Modalités de l'offre

Conformément aux décisions prises par le Conseil d'Administration du 12 mai 2026, la levée de fonds serait réalisée par le biais de deux offres distinctes mais concomitantes :

Une offre par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L. 411-2, I° du Code monétaire et financier (conformément à la 11 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (le « Placement Privé ») ;

résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (le « ») ; Une offre au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce (conformément à la 12 ème résolution de l'Assemblée Générale Mixte de la Société du 12 juin 2025) (l'« Offre Réservée »).

Le Placement Privé et l'Offre Réservée s'effectueront par la construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle sera déterminé le nombre d'actions nouvelles à émettre. La taille finale du Placement Privé et de l'Offre Réservée dépendra des ordres reçus pour chaque offre.

Le prix par action nouvelle de l'ensemble des offres (Placement Privé et Offre Réservée) sera égal à 0,46 €, représentant une décote de 20% par rapport à la moyenne des cours pondérés par les volumes de l'action Fermentalg des trois dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix par le conseil d'administration, dans les limites fixées par l'assemblée générale (soit 0,568 €, source : FactSet).

Le nombre d'actions ordinaires émises, qui ne pourra excéder 35 000 000 actions nouvelles, et le montant total des souscriptions seront décidés par le Directeur Général, en vertu de la subdélégation conférée par le Conseil d'Administration de la Société du 12 mai 2026.

Le Placement Privé et l'Offre Réservée sont lancés avec effet immédiat et devraient se clore avant l'ouverture des marchés le 13 mai 2026, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera les résultats du Placement Privé et de l'Offre Réservée, en particulier, le nombre d'actions à émettre, dès que possible après la clôture du livre d'ordres, par voie de communiqué de presse.

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth® à Paris sont prévus le 15 mai 2026. Les actions nouvelles seront soumises à toutes les stipulations statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive des augmentations de capital. Elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth® Paris, sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0011271600 - ALGAE.

En application de l'article 1 er , 4 du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, le Placement Privé et l'Offre Réservée ne donneront pas lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'AMF.

Engagements d'abstention et de conservation

La Société a consenti un engagement d'abstention expirant 180 jours calendaires après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Huvepharma a consenti un engagement de conservation sur l'ensemble des actions détenues à l'issue de l'Offre Réservée, expirant 6 mois après la date de règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Intermédiaires financiers & conseils

TP ICAP Midcap intervient en qualité de Chef de file et teneur de livre sur le Placement Privé.

Le cabinet King & Spalding intervient en qualité de conseil juridique. ACTUS finance & communication intervient en qualité de conseil en communication financière.

Garantie de l'offre

Le Placement Privé et l'Offre Réservée ne font pas l'objet d'une garantie. Toutefois, le Placement Privé fait l'objet d'un contrat de placement entre Fermentalg, d'une part, et TP ICAP Midcap, d'autre part.

Facteurs de risques

L'attention du public est portée sur les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité, présentés en paragraphe 4.1 du Document d'enregistrement universel 2025 publié sur le site de la Société le 30 avril 2026, disponible sans frais sur le site internet de la Société ( www.fermentalg.com ). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société. Les facteurs de risques présentés dans ledit rapport de gestion sont identiques à la date du présent communiqué.

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques spécifiques à l'émission suivants : (i) le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises dans le cadre de l'offre, (ii) la volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement, (iii) des cessions d'actions de la Société pourraient intervenir sur le marché et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de la Société et (iv) les actionnaires de la Société pourraient subir une dilution potentiellement significative découlant d'éventuelles augmentations de capital futures rendues nécessaires par la recherche de financement par la Société.

Avertissement

La Société précise, qu'à sa connaissance, aucun investisseur potentiel ne détient d'information privilégiée.

Le présent communiqué de presse ne peut être communiqué, publié ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris ses territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District of Columbia), au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans tout autre pays en violation des lois en vigueur dans la juridiction concernée.

Le présent communiqué de presse n'est en aucune manière destiné à constituer (et il n'existera pas) une offre destinée à la vente ou à la souscription, ni une annonce d'une offre prochaine destinée à? la vente ou à la souscription, ni une sollicitation d'une offre d'acquérir ou de souscrire, ni une annonce d'une sollicitation prochaine d'une offre d'acquérir ou de souscrire des titres de la Société dans, ou aux résidents, habitants ou citoyens des États-Unis, Canada, Australie, Japon, Afrique du Sud ou toute juridiction ou? une telle offre ou sollicitation sans enregistrement, sans exemption d'enregistrement ou sans qualification n'est pas permise selon la législation applicable de la juridiction concernée ou ne satisfait pas aux conditions requises selon la législation applicable de la juridiction concernée.

Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « US Securities Act »), ou de toute autre instance concernant la réglementation des titres, État ou juridiction des États-Unis. Les titres de la Société ne peuvent être directement ou indirectement offerts, vendus, revendus, transférés ou livrés aux États-Unis, sauf en vertu d'une dérogation valable aux exigences d'enregistrement imposées par le US Securities Act et conformément aux lois applicables de tout État ou juridiction des États-Unis. Il n'y aura pas d'offre publique de titres aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse peut uniquement être distribué (A) en-dehors des États-Unis conformément à? la Regulation S du US Securities Act (i) aux personnes au Royaume-Uni (a) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement qui rentrent dans la définition de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), ou (b) qui sont des high net worth entities au sens de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, ou (c) auxquelles une invitation ou une incitation à exercer une activité d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act de 2000) en lien avec l'émission ou la vente de tout titre de la Société ou de tout membre de son groupe peut être légalement communiquée ou amenée à être communiquée ; (ii) aux personnes dans tout autre État membre de l'Espace Économique européen qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e) du Règlement Prospectus (Règlement (EU) 2017/1129, tel que modifié) ; (iii) certains investisseurs qualifiés et/ou institutionnels dans d'autres juridictions sélectionnées, conformément aux restrictions applicables ; et aux personnes aux États-Unis qui sont des « qualified institutional buyers », tels que définis dans et sur la base de la Rule 144A du US Securities Act ou d'une autre exemption d'enregistrement ou d'une transaction non soumise à? l'enregistrement en vertu du US Securities Act.

La Société ne peut être tenue responsable si quiconque devait enfreindre les restrictions susmentionnées.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026,

le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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fermentalg@actus.fr

[1] Moyenne des cours pondérés par les volumes de l'action Fermentalg des 3 dernières séances de Bourse précédant la date de fixation du prix (0,568 €, source : FactSet) (i.e., précédant le 12 mai 2026)