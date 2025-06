FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total

de droits de vote et d'actions

prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce

et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne, le 27 juin 2025

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre théorique de droits de vote

(actions auto-détenues comprises) Nombre exerçable de droits de vote

(actions auto-détenues exclues) 31 mai 2025 96 163 922 99 055 365 98 917 197

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

