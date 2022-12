FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Libourne – 7 décembre 2022

DATE NOMBRE D'ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL NOMBRE THEORIQUE

DE DROITS DE VOTE

(actions auto-détenues comprises) NOMBRE EXERÇABLE

DE DROITS DE VOTE

(actions auto-détenues exclues) 30 novembre 2022 41 931 530 44 697 999 44 596 129



Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.



À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des micro algues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

www.fermentalg.com

Information réglementée :

Total du nombre de droits de vote et du capital :

https://www.actusnews.com/news/77542-fermentalg_cp_ddv_20221130.pdf

