FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total
de droits de vote et d'actions
prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce
et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Libourne, le 7 mai 2026
|Date
|Nombre d'actions composant le capital social
|
Nombre théorique de droits de vote
(actions auto-détenues comprises)
|
Nombre exerçable de droits de vote
(actions auto-détenues exclues)
|30 avril 2026
|96 213 213
|99 208 794
|99 045 624
Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1
er
semestre 2026,
le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)
À propos de Fermentalg
Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de BioSolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.
L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).
Pour plus d'informations : www.fermentalg.com
|Relations avec les journalistes :
|Relations avec les investisseurs :
|
ACTUS finance & communication
Fatou-Kiné N'DIAYE
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34
fndiaye@actus.fr
|
ACTUS finance & communication
Jérôme FABREGUETTES LEIB
Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78
fermentalg@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : lmueZZtpl2fImZ9qaJWXmZOXnJiXxZTFbmKammdrlp/HZ2uWyZhjaMrHZnJplmlq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98144-fermentalg_cp_ddv_20260430.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer