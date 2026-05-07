FERMENTALG : Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions

Informations relatives au nombre total

de droits de vote et d'actions

prévues par l'article L. 233-8 II du code de commerce

et l'article 223-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers

Libourne, le 7 mai 2026

Date Nombre d'actions composant le capital social Nombre théorique de droits de vote

(actions auto-détenues comprises) Nombre exerçable de droits de vote

(actions auto-détenues exclues) 30 avril 2026 96 213 213 99 208 794 99 045 624

Conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote théoriques est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2026,

le 16 juillet 2026 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de BioSolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr