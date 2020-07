FERMENTALG : Information financière du 1er semestre 2020

Ventes de DHA ORIGINS® (huile algale riche en Oméga 3) en croissance, malgré les effets de la crise sanitaire ;

Libourne - 28 juillet 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, présente les faits marquants de son activité ainsi que le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'exercice 2020[1].

À cette occasion, Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Ce début d'année est paradoxal. Sur le plan commercial, la crise sanitaire a donné un coup de frein au déploiement de DHA ORIGINS®, nos clients reportant dans de nombreux cas les lancements de nouveaux produits, sans remettre en cause l'intérêt pour notre gamme d'huiles. Sur le plan stratégique et financier, nous avons en revanche réalisé deux avancées majeures au travers de notre alliance avec DDW dans les colorants et de la levée de fonds concomitante.

Nous avons donc tous les atouts pour poursuivre notre déploiement industriel et commercial en sortie de crise. »

Ventes de DHA ORIGINS® : 0,8 M€ au 1er semestre 2020

Les ventes de DHA ORIGINS®, l'huile algale riche en Oméga 3 développée par Fermentalg, ont généré 0,8 M€ de chiffre d'affaires au 1er semestre 2020, soit plus du double par rapport à la même période de 2019, malgré le ralentissement marqué à partir de mars en raison de la crise sanitaire.

Ventes de produits S1

2018 S1

2019 S1

2020 7 K€ 338 K€ 803 K€

Si la montée en puissance des clients déjà signés (dont DSM Nutritional Products) est clairement affectée par le contexte actuel, l'attrait commercial de la gamme DHA ORIGINS® a été confirmé par la conquête de nouveaux marchés. La société a ainsi enregistré des premières ventes ou commandes livrables au 3ème trimestre de la part de nouveaux clients, aussi bien en Europe (Benelux, Espagne, Royaume-Uni) qu'en Asie (Corée du Sud et Singapour).

Partenariat stratégique avec DDW autour de BLUE ORIGINS®

Le semestre a surtout été marqué par la signature d'un accord avec le groupe industriel américain DDW Inc., l'un des leaders mondiaux dans le domaine des colorants alimentaires naturels, autour de BLUE ORIGINS®.

Fermentalg et DDW ont prévu de mettre leurs ressources en commun pour finaliser les étapes du développement dans les domaines technologique, industriel, marketing et réglementaire, afin d'accélérer l'industrialisation et la commercialisation de ce nouveau produit. Pour mémoire, Fermentalg a breveté une voie unique de production à grande échelle d'une nouvelle phycocyanine par fermentation, répondant aux critères exigés par l'industrie agroalimentaire, ce qui devrait offrir une position concurrentielle forte et une alternative à la phycocyanine extraite de spiruline comme agent colorant, notamment pour les marchés principaux des confiseries et des boissons.

Poursuite du développement de KALVEA® et des programmes de R&D

Dans le même temps, Fermentalg a maintenu son activité de développement afin d'avancer sur son programme KALVEA®, la protéine algale non OGM. La société confirme son ambition de pré-commercialisation de sa biomasse riche en protéines, au profil complet en acides aminés essentiels et incluant des vitamines, minéraux et autres composés à haute valeur nutritive sur le marché des superaliments en 2021.

Fermentalg a également poursuivi les programmes de R&D en cours avec DIC Corp. (recherche autour de deux pigments naturels) et le groupe SUEZ (développement pilote d'un puits de carbone). Ce dernier a donné lieu à l'inauguration d'un 5ème pilote, en janvier 2020, au sein d'une unité de biométhanisation dans les Yvelines. D'autres installations sont d'ores et déjà programmées au 2nd semestre 2020.

12,9 M€ de trésorerie à fin juin 2020

Ces développements ont été réalisés dans le cadre d'une gestion financière rigoureuse permettant de limiter la consommation de trésorerie à 4,9 M€ sur le 1er semestre (5,4 M€ au 1er semestre 2019). Cette consommation intègre une augmentation du BFR (+1,6 M€ contre +0,9 M€ au 1er semestre 2019), notamment pour la constitution de stocks de DHA ORIGINS® qui permettront de répondre rapidement à la reprise attendue de la demande commerciale.

En juin, à l'occasion de la conclusion de l'accord signé avec DDW Inc., Fermentalg a émis pour 7,0 M€ d'obligations convertibles en actions souscrites par le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir, et Bpifrance Participations, actionnaires historiques de la société, ainsi que DDW Inc. La société a également mis en place une nouvelle ligne de financement en fonds propres de 12,0 M€ avec Kepler Cheuvreux.

Fermentalg a ainsi sécurisé un financement global d'un montant minimal de 19,0 M€ sur 2 ans qui pourrait atteindre 28,1 M€ en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscriptions attachées aux obligations convertibles et ceux attribués gratuitement à l'ensemble des actionnaires de la société au 1er juin 2020[2].

Dans ce contexte, la trésorerie brute à fin juin 2020 (intégrant le produit net des obligations convertibles et le solde de la précédente ligne de financement en fonds propres) s'élève à 12,9 M€ contre 5,9 M€ à fin mars 2020 et 8,0 M€ à fin 2019. En outre, Fermentalg a obtenu, en juillet, un prêt « Soutien Innovation » d'1 M€ de la part de Bpifrance.

