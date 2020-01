FERMENTALG : FERMENTALG et SUEZ mettent en service un cinquième Puits de Carbone au coeur d'une nouvelle unité de biométhanisation

Libourne - 22 janvier 2020 - FERMENTALG (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro-algues, et le groupe SUEZ annoncent l'inauguration d'un nouveau Puits de carbone au sein de la nouvelle unité de biométhanisation de l'usine Carré de Réunion à Saint-Cyr-l'Ecole dans la Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (Yvelines).

Réduction de l'empreinte carbone

L'usine de traitement des eaux usées de Carré de Réunion est équipée d'un biométhaniseur qui traite les boues de la station d'épuration pour produire du biogaz. L'objectif est de valoriser le CO 2 produit lors de l'étape de purification du biogaz. Ce CO 2, concentré à 99%, sera injecté dans le Puits de Carbone pour être consommé par les micro-algues. La biomasse ainsi formée sera convertie en énergie verte et réduira l'empreinte carbone du site de dépollution.

Le pilote sera en mesure de traiter 5 à 10 m3 par heure de CO 2 et préfigurera les solutions de traitement à l'échelle industrielle.

Le Puits de Carbone, la solution de traitement de l'air pollué

FERMENTALG et SUEZ se sont engagés depuis 2015 dans le développement d'un Puits de Carbone visant à améliorer la qualité de l'air et à transformer la pollution de l'air en énergie. Grace à la photosynthèse et au pouvoir des micro-algues, le CO 2 et de nombreux polluants sont captés ou consommés par la biomasse de micro-algues du Puits de Carbone. Cette biomasse est ensuite transportée dans les réseaux d'assainissement jusqu'aux stations d'épuration pour y être convertie en énergie verte.

L'installation inaugurée aujourd'hui à Carré de Réunion vient compléter 2 dispositifs installés en milieu urbain (Paris et Poissy) et 2 au cœur de sites industriels (Colombes et Créteil).

À propos de FERMENTALG :

Expert dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des micro-algues, FERMENTALG a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de micro-algues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives et colorants alimentaires naturels composent l'offre présente et future de notre entreprise.

A propos de SUEZ :

Avec 90 000 collaborateurs présents sur les cinq continents, SUEZ est un leader mondial dans la gestion intelligente et durable des ressources. Le Groupe fournit des solutions de gestion de l'eau et des déchets qui permettent aux villes et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources et d'améliorer leurs performances environnementale et économique, conformément aux réglementations en vigueur. Grâce au potentiel des technologies digitales et des solutions innovantes, le Groupe traite plus de 45 millions de tonnes de déchets par an et produit 4,4 millions de tonnes de matières premières secondaires, ainsi que 7,7 TWh d'énergie locale et renouvelable. Il préserve également la ressource en eau, en desservant 66 millions d'habitants en services d'assainissement et en réutilisant 1,1 milliard de m3 d'eaux usées. En 2018, SUEZ a réalisé un chiffre d'affaires de 17,3 milliards d'euros.

