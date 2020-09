FERMENTALG : Fermentalg au coeur d'une première en France dans le traitement de la pollution urbaine

Libourne - 7 septembre 2020 - Fermentalg (Euronext - FALG), acteur majeur français des micro algues, annonce l'inauguration d'une solution innovante pour améliorer la qualité de l'air en milieu urbain.

Ce dispositif innovant, développé par le Groupe SUEZ en partenariat avec Fermentalg, a été inauguré ce jour dans la cour de l'école élémentaire Victor Hugo à Poissy (Yvelines) par Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Karl Olive, Maire de Poissy, et Diane Galbe, Directrice Générale Adjointe de SUEZ en charge de la Stratégie et de la Business Unit mondiale Smart & Environmental Solutions en présence de Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg. Cette inauguration a eu lieu à l'occasion de la première « Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus » de l'ONU et dans le cadre de l'appel à projets « Innovons pour l'air dans les bâtiments publics » lancé par la Région Île-de-France.

Une « bulle d'air pur » au sein des écoles

Placé stratégiquement, ce dispositif permet de créer une zone d'air pur en éliminant les particules fines et autres émanations toxiques (PM10, PM2,5, NO 2 , COV prioritairement) provenant notamment du trafic routier et du chauffage urbain. En combinant plusieurs technologies de pointe, dont celle utilisant les micro algues développée et brevetée par Fermentalg, ce système représente une avancée considérable dans la lutte contre la pollution atmosphérique urbaine responsable de nombreuses pathologies, notamment chez les jeunes enfants.

Cette 1ère expérimentation débute aujourd'hui et se poursuivra pendant un an pour confirmer les performances et le rayon d'action du dispositif en conditions réelles.

Un socle commun à la technologie Puits de Carbone dédiée aux milieux industriels

La technologie de mise en œuvre des micro algues est également au cœur des Puits de Carbone développés par le Groupe SUEZ et Fermentalg depuis 2015 pour la capture du dioxyde de carbone (CO 2 ) émis par les industriels. Ces Puits de Carbone intensifient la capacité de photosynthèse des micro algues pour capter le CO 2 et produire de la biomasse organique. Celle-ci est ensuite acheminée par les réseaux d'assainissement vers les usines de retraitement, où elle permet entre autres applications la production de biogaz.

La solution de Puits de Carbone a déjà été testée sur 5 sites pilotes dans la Région Île-de-France, principalement en milieu industriel. L'année 2019 et le mois de janvier 2020 ont ainsi été marqués par l'inauguration de deux prototypes du Puits de Carbone, à Créteil sur l'unité de valorisation énergétique Valo'Marne[1], et près de Versailles au sein d'une nouvelle unité de biométhanisation[2].

Les analyses menées par un laboratoire indépendant, l'INERIS, ont prouvé l'efficacité de la solution pour éliminer non seulement le dioxyde de carbone produit par des sites industriels, mais aussi le dioxyde d'azote NO 2 (jusqu'à 97%) et les particules fines (jusqu'à 99%)[3] présents en milieu urbain.

Un savoir-faire technologique de premier plan

Les résultats prometteurs de ces expérimentations ont ouvert la voie au développement de nouvelles solutions de dépollution de l'air urbain pour préserver la santé de populations fragiles, comme celle dévoilée aujourd'hui au sein d'une école. Fermentalg prouve ainsi sa capacité à développer des technologies efficaces et à nouer des partenariats structurants pour en optimiser l'exploitation et la valorisation.

Philippe Lavielle, PDG de Fermentalg, déclare : « Je suis très fier de pouvoir inaugurer aujourd'hui, aux côtés de notre partenaire SUEZ, ce nouveau dispositif dédié à l'amélioration de la qualité de l'air en milieu urbain. Cette solution innovante prouve à la fois le formidable potentiel des micro algues, la puissance de notre plateforme technologique et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies.

Les nouvelles solutions environnementales constituent, aux côtés de la nutrition et de la santé, le troisième axe de développement de notre entreprise et nous réfléchissons aujourd'hui à la meilleure façon de le valoriser. »

