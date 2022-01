FERMENTALG : Chiffre d'affaires multiplié par 2,5 en 2021 (5,6 MEUR) et perspectives commerciales favorables

Libourne – 27 janvier 2022 – Fermentalg (Euronext – FALG), acteur majeur français des microalgues, publie son chiffre d'affaires de l'exercice 2021 [1] et dévoile ses perspectives commerciales pour l'année en cours.

Chiffre d'affaires supérieur aux attentes

(en K€) 2019 2020 2021 Variation 2020/2021 Chiffre d'affaires 1 888 2 205 5 616 +155%





L'année 2021 a été marquée par une nette accélération des ventes d'Oméga-3s DHA ORIGINS® qui atteignent un nouveau record à 5,6 M€, soit une multiplication par 2,5 par rapport au niveau de 2020. La société a ainsi nettement dépassé son objectif de ventes (au-moins 5 M€) et le consensus des analystes financiers (5,1 M€). Fermentalg doit cette réussite principalement à un nombre croissant de clients attirés par l'avantage concurrentiel de DHA ORIGINS®, la seule gamme d'Oméga-3s d'origine algale pouvant annoncer une concentration naturelle d'au-moins 550mg/g de DHA.

L'élargissement de son réseau commercial (27 pays désormais couverts en direct ou via un distributeur), a généré une activité croissante en Amérique du Nord (47% des ventes), en Europe (40%), où le produit a reçu deux nouveaux agréments « Novel Food » [2] , et en Asie (13%).

Dynamique comparable attendue en 2022

Fermentalg aborde ce nouvel exercice avec ambition et souhaite maintenir une dynamique de croissance comparable à celle enregistrée en 2021. Cet optimisme est conforté par un solide carnet de commandes qui représente d'ores et déjà, à fin janvier 2022, plus de 70% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année écoulée.

Enrichissement programmé du portefeuille de produits

Au-delà des ventes de DHA ORIGINS®, l'année 2022 doit aussi concrétiser les avancées des autres activités de la société.

Ainsi, dans le cadre du partenariat avec DDW, le numéro deux mondial des colorants alimentaires naturels, désormais intégré au sein du groupe Givaudan, la phase d'industrialisation du procédé de fabrication de BLUE ORIGINS® avance conformément au plan annoncé. L'objectif reste de fournir les premiers échantillons pré-commerciaux du nouveau colorant bleu naturel, alternative aux colorants de synthèse, dès cette année.

De même, CarbonWorks, la co-entreprise créée au début du 3 ème trimestre 2021 par Fermentalg et Suez, devrait produire cette année ses premiers lots de biomasse issus de son démonstrateur de capture et de bioconversion du CO 2 . Cette biomasse sera valorisée comme traitement naturel antifongique, en substitution des pesticides de synthèse.

Enfin, pour accompagner son développement commercial, Fermentalg poursuit son travail de renforcement et d'optimisation de l'ensemble de sa chaîne de fabrication et d'approvisionnement, ceci dans un contexte financier serein dû à une trésorerie brute de 26,0 M€ à fin décembre.

Prochaine publication : résultats annuels 2021,

le 22 avril 2022 (avant Bourse)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d'offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l'élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l'offre présente et future de notre entreprise.

L'action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l'indice Gaïa, destiné à l'Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

Plus d'informations : www.fermentalg.com

[1] Données non auditées

[2] Extension de l'agrément européen « Novel Food » à la nutrition infantile pour DHA ORIGINS®

