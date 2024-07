FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la société de Bourse Gilbert Dupont

Libourne – 2 juillet 2024 – Fermentalg (Euronext Growth / ALGAE) annonce que, au titre du contrat de liquidité confié par la société à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 177 430 ;

Solde en espèces : 45 816,14 €.

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 1 284 527 titres 730 711,30 € 2 905 transactions VENTE 1 268 865 titres 724 475,13 € 2 708 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29 décembre 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 161 768 ;

Solde en espèces : 52 127,30 €.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0 ;

Solde en espèces : 500 000,00 €.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1 er semestre 2024,

4 juillet 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 2 905 1 284 527 730 711,30 2 708 1 268 865 724 475,13 02/01/2024 19 10732 3168,75 14 4827 1457,95 03/01/2024 36 19682 5593,74 17 8627 2511,94 04/01/2024 13 9248 2549,43 27 14677 4105,34 05/01/2024 0 0 0 39 24632 7151,9 08/01/2024 13 9380 2689,21 15 4575 1340,45 09/01/2024 10 7956 2244,13 23 12500 3599,8 10/01/2024 19 8450 2440,04 16 5666 1645,83 11/01/2024 21 11011 3121,68 5 2613 759,29 12/01/2024 17 9468 2626,61 8 5726 1602,78 15/01/2024 11 4375 1216,02 6 2016 567,5 16/01/2024 8 4511 1244,41 11 4515 1267,28 17/01/2024 13 4811 1289,33 7 1214 330,05 18/01/2024 2 2000 547 41 23254 6502,71 19/01/2024 6 1481 455,53 35 11320 3515,03 22/01/2024 3 4000 1485,5 28 10475 4098,7 23/01/2024 33 22657 8868,81 12 11090 4507,95 24/01/2024 30 12980 4828,28 23 13060 4943,51 25/01/2024 14 9721 3621,66 16 10150 3821,35 26/01/2024 21 10230 4210,27 23 16640 7145,25 29/01/2024 0 0 0 37 13710 5937,28 30/01/2024 39 21186 10028,89 9 8570 4190,41 31/01/2024 4 2800 1288,5 93 34988 17430,88 01/02/2024 12 3300 1891,7 34 10448 6151,86 02/02/2024 6 3322 2263,06 45 17182 12296,24 05/02/2024 11 6735 5119,7 35 14435 11868,97 06/02/2024 61 37651 32658,1 42 18441 16822,37 07/02/2024 31 9971 7859,62 14 5836 5035,14 08/02/2024 31 15386 10449,93 29 19226 13423,7 09/02/2024 12 4305 3141,07 42 17975 13705,39 12/02/2024 14 6715 5584,2 26 22078 18995,38 13/02/2024 14 7531 6535,81 28 12544 11253,3 14/02/2024 35 25851 22418,16 17 4875 4428,07 15/02/2024 29 10142 8610,6 48 25612 22421,83 16/02/2024 71 32116 28230,55 36 28157 25451,4 19/02/2024 50 19874 16144,87 2 100 80,35 20/02/2024 45 19183 14149,83 28 17402 12918,55 21/02/2024 35 10405 7410,11 10 4730 3416,46 22/02/2024 34 22986 15761,47 25 18919 13242,9 23/02/2024 19 11440 7851,81 36 16351 11395,45 26/02/2024 29 12154 8325,15 15 7940 5649,74 27/02/2024 47 21430 14016,57 14 5307 3634,68 28/02/2024 62 19858 11203,17 4 3050 1732,1 29/02/2024 17 4370 2258,4 43 19560 10853,91 01/03/2024 29 10340 5966,25 20 6751 3921,2 04/03/2024 21 12145 6775,16 5 2145 1202,02 05/03/2024 45 24412 13358 10 7625 4263 06/03/2024 19 10000 5202,35 89 53950 29526,02 07/03/2024 29 20692 11179,59 24 15146 8292,7 08/03/2024 21 9849 5303,64 28 16440 9038,97 11/03/2024 48 15033 8227,81 14 6487 3614,94 12/03/2024 26 10107 5442,01 18 8588 4713,17 13/03/2024 19 7040 3787,72 24 11776 6464,01 14/03/2024 7 3512 2004,97 50 21861 13022,76 15/03/2024 39 22737 14252,28 25 19996 12606,92 18/03/2024 16 6034 3715,5 10 2972 1831,24 19/03/2024 20 3970 2397,19 40 24114 15056,46 20/03/2024 51 14811 9536,19 22 11000 7194,65 21/03/2024 19 9665 6085,63 37 10585 6786,24 22/03/2024 25 9950 6453,35 15 6579 4355,93 25/03/2024 50 21586 13493,88 0 0 0 26/03/2024 8 3537 2210,39 30 15605 9885,84 27/03/2024 12 3475 2188,6 20 5859 3804,23 28/03/2024 17 9126 6240,6 21 7594 5280,41 02/04/2024 7 3950 2790,9 16 5948 4244,41 03/04/2024 20 6945 5012,36 27 10980 7975,49 04/04/2024 63 24418 16259,22 2 1600 1067,4 05/04/2024 12 4400 2694,5 18 9652 5970,52 08/04/2024 29 12446 7687 24 9225 5751,91 09/04/2024 25 5443 3317,91 7 2411 1472,18 10/04/2024 13 6355 3860,02 31 14146 8737,38 11/04/2024 22 8405 5171,97 13 5929 3707,93 12/04/2024 25 5604 3427,45 23 5368 3300,73 15/04/2024 24 8150 4809,95 1 300 182,1 16/04/2024 27 7339 2334,2 18 3280 229,38 17/04/2024 23 3532 1940,75 25 8941 5075,37 18/04/2024 7 3300 1970,1 21 5592 3371,57 19/04/2024 18 6303 3735,56 16 6176 3703,26 22/04/2024 51 15777 9270,47 21 10557 6252 23/04/2024 38 10330 6015,86 15 6191 3637,59 24/04/2024 20 3941 2244,37 10 3280 1906,61 25/04/2024 25 7621 4205,89 26 9519 5319,28 26/04/2024 24 9030 5069,53 26 8241 4753,6 29/04/2024 4 808 462,18 17 3657 2097,86 30/04/2024 4 855 490,21 8 2011 1157,83 02/05/2024 36 11390 6449,43 19 5873 3367,7 03/05/2024 52 10006 5458,4 27 4791 2624,47 06/05/2024 29 9171 4923,22 11 2591 1417,44 07/05/2024 37 14305 7297,38 28 14921 7662,97 08/05/2024 16 6995 3571,85 1 1000 510 09/05/2024 22 4481 2277,64 15 5853 3004,07 10/05/2024 13 5685 2867,72 18 6761 3444,31 13/05/2024 27 11102 5577,02 24 12860 6536,57 14/05/2024 1 125 69,38 85 36941 21090,36 15/05/2024 20 5335 3338,89 17 5755 3642,69 16/05/2024 16 9950 6187,35 0 0 0 17/05/2024 15 9405 5788,4 22 10906 6791,7 20/05/2024 36 16498 10018,67 19 9876 6074,7 21/05/2024 28 8789 5170,04 20 7213 4275,55 22/05/2024 22 4695 2708,46 2 750 435,1 23/05/2024 4 1873 1055,6 50 20702 12118,01 24/05/2024 24 8769 5363,09 14 7610 4677,26 27/05/2024 15 4181 2485,93 5 1200 723,1 28/05/2024 21 8011 4712,22 13 3968 2375,44 29/05/2024 32 9674 5591,55 10 4865 2816,46 30/05/2024 9 3656 2098,19 48 17225 10122,03 31/05/2024 36 12259 7229,55 12 3332 1992,53 03/06/2024 17 7962 4619,07 17 8140 4778,47 04/06/2024 16 5930 3439,26 26 9199 5396,3 05/06/2024 24 11737 6677,66 8 3721 2151,17 06/06/2024 8 2115 1174,12 8 2494 1401,44 07/06/2024 22 8230 4576,9 9 2436 1369,7 10/06/2024 14 4480 2358,16 15 4463 2366,33 11/06/2024 26 9700 5126,79 14 5080 2719,16 12/06/2024 19 8675 4565,34 19 8670 4594,43 13/06/2024 28 13108 6831,94 22 6923 3668,08 14/06/2024 15 3685 1814,86 1 1000 507 17/06/2024 40 23589 10471,51 13 11200 5048,8 18/06/2024 51 56036 24111,51 6 2149 926,36 19/06/2024 15 11150 4488,1 11 7560 3019,38 20/06/2024 9 6365 2576,22 37 39665 16270,08 21/06/2024 3 3000 1311 2 3000 1321 24/06/2024 23 19007 7935,17 32 14852 6344,15 25/06/2024 2 1191 499,38 30 12240 5220,86 26/06/2024 8 6425 2759,75 9 4125 1781,5 27/06/2024 31 18742 7941,77 13 7350 3202,93 28/06/2024 24 12668 5199,63 11 6515 2699,45