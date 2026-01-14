FERMENTALG : Bilan semestriel du contrat de liquidité

Libourne, le 6 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Fermentalg à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 150 696

Solde en espèces : 67 110,05 €

Au cours du 2 ème semestre 2025, il a été négocié un total de :

ACHAT 528 315 titres 255 842,83 € 1 877 transactions VENTE 500 572 titres 246 820,70 € 1 630 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 122 953

Solde en espèces : 76 132,18 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces : 500 000,00 €

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux

en EUR TOTAL 1 877 528 315 255 842,83 1 630 500 572 246 820,70 01/07/2025 24 7800 4048,98 12 3556 1879,7 02/07/2025 17 5205 2681,1 19 4312 2246,98 03/07/2025 14 4500 2311,2 3 650 334,1 04/07/2025 8 1225 629,04 18 4932 2572,04 07/07/2025 16 5570 2901,97 19 5655 3033,34 08/07/2025 18 4113 2087,76 14 7431 3818,05 09/07/2025 19 2764 1492,84 27 6739 3841,23 10/07/2025 36 9845 5069,19 0 0 0 11/07/2025 40 12454 6128,61 24 10324 5169,23 14/07/2025 26 7465 3650,39 7 3488 1721,33 15/07/2025 5 1300 632,19 10 2319 1140,02 16/07/2025 6 2104 1033,48 11 4757 2356,62 17/07/2025 13 4694 2316,96 4 1451 718,68 18/07/2025 7 2722 1336,77 6 843 415,94 21/07/2025 9 3961 1939,31 5 1300 639,73 22/07/2025 8 1564 761,36 8 1879 924,84 23/07/2025 11 3803 1857 18 8071 3977,39 24/07/2025 2 1100 550 10 3513 1761,07 25/07/2025 3 965 481,54 12 2905 1465,57 28/07/2025 9 4650 2329,19 0 0 0 29/07/2025 16 4350 2228,94 38 15418 8058,99 30/07/2025 8 2050 1060,88 10 2325 1211,56 31/07/2025 22 6188 3170,11 1 125 64,63 01/08/2025 27 10873 5376,7 8 2160 1118,88 04/08/2025 11 4039 1954,47 13 3550 1735,95 05/08/2025 7 3528 1724,13 22 7785 3845,79 06/08/2025 10 5315 2637,83 5 1210 601,37 07/08/2025 5 202 100,94 13 6300 3144,96 08/08/2025 4 1208 609,44 11 4794 2448,78 11/08/2025 15 3064 1535,06 8 1606 807,34 12/08/2025 10 4925 2454,13 11 4714 2375,86 13/08/2025 6 3005 1505,81 6 2760 1394,08 14/08/2025 1 250 127 13 5891 3022,08 15/08/2025 10 3450 1829,19 12 3680 1961,81 18/08/2025 9 3904 2077,32 15 3850 2066,68 19/08/2025 13 2955 1554,33 1 1 0,53 20/08/2025 2 1016 558,9 37 8325 4569,59 21/08/2025 37 11999 6540,65 22 3156 1754,42 22/08/2025 17 5511 2912,01 5 2155 1146,68 25/08/2025 13 4191 2171,78 6 3000 1559,7 26/08/2025 24 12870 6501,92 2 267 136,97 27/08/2025 4 2200 1126,4 29 14527 7479,95 28/08/2025 31 9540 4906,42 11 3616 1874,53 29/08/2025 16 3831 1959,17 27 7732 3990,49 01/09/2025 30 4802 2459,1 12 3987 2039,35 02/09/2025 42 14181 7114,61 19 7202 3593,8 03/09/2025 20 1692 836,19 11 1583 784,69 04/09/2025 19 2395 1181,45 9 2120 1050,25 05/09/2025 11 3033 1488,6 11 1660 821,2 08/09/2025 6 2643 1306,7 33 13841 7024,31 09/09/2025 8 1610 848,47 31 12746 6793,62 10/09/2025 10 1735 937,25 33 10265 5683,73 11/09/2025 22 3273 1853,5 16 3416 1950,88 12/09/2025 38 7279 3732,67 20 7223 3719,12 15/09/2025 5 775 393,31 6 1918 998,89 16/09/2025 21 2230 1165,84 1 100 51,6 17/09/2025 5 612 314,2 6 990 511,14 18/09/2025 14 2079 1066,32 9 1818 937,36 19/09/2025 14 1927 965,62 5 1500 762,45 22/09/2025 20 4562 2270,96 7 1512 755,55 23/09/2025 6 1309 649,13 13 5958 2968,87 24/09/2025 22 5358 2667,21 14 4214 2119,64 25/09/2025 19 5193 2562,23 5 447 221,44 26/09/2025 2 1200 592,56 8 3375 1675,01 29/09/2025 3 2300 1133,21 12 2850 1413,885 30/09/2025 6 1500 746,4 13 3599 1799,14 01/10/2025 4 264 132,66 13 2231 1133,79 02/10/2025 1 50 25,5 22 4522 2296,27 03/10/2025 23 9484 4738,21 8 840 421,6 06/10/2025 11 3693 1816,59 15 3885 1928,9 07/10/2025 18 4085 1996,34 9 2601 1289,32 08/10/2025 8 1355 687,26 21 7115 3628,65 09/10/2025 10 2550 1288,52 2 1150 585,47 10/10/2025 17 5230 2596,7 2 1027 513,4 13/10/2025 18 4565 2256,94 6 919 459,13 14/10/2025 11 4721 2292,05 3 1833 891,2 15/10/2025 9 3545 1730,67 21 8031 3960,89 16/10/2025 9 3781 1888,61 19 5491 2761,42 17/10/2025 21 8378 4179,78 14 6955 3525,49 20/10/2025 15 3740 1838,21 13 2530 1252,86 21/10/2025 17 8359 4110,96 22 5013 2510,01 22/10/2025 16 3875 1887,13 16 2609 1281,54 23/10/2025 10 1715 841,21 19 5013 2481,94 24/10/2025 13 8550 4157,87 13 7225 3553,26 27/10/2025 5 2129 1042,15 20 8405 4191,57 28/10/2025 14 4711 2384,71 8 3260 1683,79 29/10/2025 30 8368 4176,47 0 0 0 30/10/2025 11 1492 739,44 3 501 248,75 31/10/2025 18 3896 1912,16 13 6368 3162,99 03/11/2025 25 7688 3737,14 35 10711 5241,96 04/11/2025 5 2300 1112,97 16 5165 2513,29 05/11/2025 9 2351 1141,88 9 1130 550,99 06/11/2025 15 4050 1962,23 3 620 302,56 07/11/2025 29 7574 3591,59 9 1215 569,71 10/11/2025 25 6554 2979,45 26 9775 4573,72 11/11/2025 22 4842 2249,59 12 3960 1855,66 12/11/2025 13 3279 1507,03 12 1930 893,01 13/11/2025 13 4236 1942,21 8 2555 1177,09 14/11/2025 14 3243 1468,43 0 0 0 17/11/2025 20 2616 1156,27 0 0 0 18/11/2025 31 4657 1995,52 8 1610 704,05 19/11/2025 17 3100 1283,71 2 51 21,93 20/11/2025 1 165 67,98 24 5417 2275,68 21/11/2025 9 1224 517,75 10 3126 1332,61 24/11/2025 0 0 0 32 10258 4502,24 25/11/2025 12 2401 1047,56 1 650 291,85 26/11/2025 14 2960 1263,62 11 2731 1185,8 27/11/2025 22 6103 2608,42 9 1665 728,94 28/11/2025 12 3351 1423,84 0 0 0 01/12/2025 23 5865 2424,59 22 9612 4112,01 02/12/2025 13 4155 1740,95 12 3106 1325,33 03/12/2025 3 705 298,57 11 2924 1266,38 04/12/2025 9 2250 974,7 6 1075 468,27 05/12/2025 11 3158 1355,73 20 4715 2081,2 08/12/2025 8 2132 953,22 1 398 178,11 09/12/2025 29 6830 2984,03 7 1292 572,61 10/12/2025 12 2525 1076,91 6 3996 1746,25 11/12/2025 1 90 38,07 9 3210 1368,42 12/12/2025 21 4301 1849,86 32 6036 2640,15 15/12/2025 12 3076 1339,29 23 3076 1355,29 16/12/2025 25 4908 2138,91 2 100 44,1 17/12/2025 14 5382 2265,82 14 5241 2230,05 18/12/2025 28 10064 4218,83 0 0 0 19/12/2025 8 2830 1182,94 9 2577 1085,17 22/12/2025 21 5042 2097,98 9 3050 1275,82 23/12/2025 12 5279 2221,93 30 13009 5599,07 24/12/2025 7 970 408,76 12 1167 496,21 29/12/2025 22 9429 3931,89 14 3739 1580,1 30/12/2025 20 4138 1732,58 23 3160 1328,78 31/12/2025 9 4000 1682 12 3600 1520,64