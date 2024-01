FERMENTALG : Après 4 MEUR de ventes en 2023, Fermentalg démarre 2024 avec plus de 9 MEUR de contrats et commandes.

Libourne – 25 janvier 2024 - Fermentalg, leader français des microalgues coté sur Euronext (FALG), dévoile aujourd'hui son chiffre d'affaires 2023 ainsi que ses perspectives 2024 nourries par des commandes et contrats commerciaux à un niveau historique en début d'exercice.

Cette nouvelle dynamique commerciale est le premier fruit du plan stratégique 2024 – 2026 dévoilé fin 2023 [1] en faveur d'une croissance rentable et durable.

Grâce à cette feuille de route axée sur l'accélération des ventes, le développement de partenariats stratégiques et l'innovation continue, Fermentalg doit consolider sa position de leader européen des solutions durables basées sur la biotechnologie marine des microalgues, avec un objectif de chiffre d'affaires de 10 M€ en 2024 et de plus de 25 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2026, contre 4 M€ en 2023 [2] .

L'objectif de 10 M€ de chiffre d'affaires 2024 déjà sécurisé à 90%

La nouvelle politique commerciale mise en place au cours de l'été 2023 vise à la fois à conquérir de nouveaux clients, notamment sur des segments de marché peu ou pas adressés, et à engager une relation durable avec ces derniers via des contrats cadre afin d'assurer une visibilité et une récurrence des ventes. C'est ainsi que la somme des commandes et contrats annuels, de moins de 1 M€ début 2023, est aujourd'hui supérieure à 9 M€, soit une multiplication par plus de 10 en 12 mois.

Trois nouveaux clients dans chacune des grandes régions géographiques illustrent, avec des contrats de plus d'1 M€, les besoins des industriels clients face aux attentes des consommateurs. L'un est un spécialiste diversifié des ingrédients alimentaires, l'autre, acteur des Oméga-3 d'origine marine, introduit une gamme à base d'algues dans son portefeuille. Le dernier est situé en Asie, où les produits d'origine algale bénéficient d'une forte demande liée aux craintes sur la contamination possible des huiles de poisson par le rejet des eaux radioactives de Fukushima.

Un 1 er trimestre attendu en croissance et de nouvelles opportunités pour amplifier la dynamique

Ce très bon début d'année devrait permettre à Fermentalg d'afficher un chiffre d'affaires en forte croissance dès le 1 er trimestre 2024. Au-delà, la Société dispose de leviers pour maintenir et amplifier cette dynamique tout au long de l'année.

Fermentalg a ainsi engagé des discussions avec plusieurs nouveaux prospects, représentant chacun plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel potentiel, notamment :

Dans le domaine des laits infantiles, segment stratégique pour lequel Fermentalg dispose des autorisations de mise sur le marché en Europe et aux Etats-Unis ;

Dans le domaine des Oméga-3 à forte concentration, où Fermentalg a une légitimité sans équivalent avec une huile concentrée jusqu'à 620mg/g de DHA.

Fermentalg va également bénéficier de la montée en puissance programmée, dans les prochains mois, de son nouveau partenariat stratégique avec le groupe HuvePharma [3] . Cette alliance va permettre d'offrir aux acteurs de l'alimentation animale et humaine la seule source d'oméga-3 algal au sein de l'Union Européenne et une huile aux meilleurs standards en termes de qualité, de compétitivité et de performance environnementale.

Prochaine publication : résultats de l'exercice annuel 2023 et

chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2024, 3 avril 2024 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l'exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif de proposer des solutions durables et des produits innovants qui contribuent au développement de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d'ingrédients actifs issus des microalgues, destinés à la nutrition, à la santé et à l'environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes constituent l'offre actuelle et future de notre société. L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Paris (FR0011271600 - FALG), et est éligible au PEA-PME et au SRD long-only. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Contact pour les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance et communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance et communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr

[1] Nouveau plan stratégique 2024 - 2026 et partenariat industriel majeur // Accélération vers un modèle de croissance rentable et durable

[2] Chiffre d'affaires non audité de 4,058 M€ au titre de l'exercice 2023

[3] Au travers de ses filiales HuveNutra et Biovet