FERMENTALG : Agenda financier 2026

Libourne, le 16 janvier 2026 – Fermentalg, acteur clé des BioSolutions à base de micro-organismes aquatiques, publie son agenda financier pour l'année 2026.

Date Nature 28 janvier 2026 Information financière du 4 ème trimestre 2025 (avant Bourse) 2 avril 2026 Résultats annuels 2025 (après Bourse) 5 mai 2026 Information financière du 1 er trimestre 2026 (après Bourse) 16 juillet 2026 Information financière du 2 ème trimestre 2026 (après Bourse) 6 octobre 2026 Résultats du 1 er semestre 2026 (après Bourse) 3 novembre 2026 Information financière du 3 ème trimestre 2026 (après Bourse)

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

À propos de Fermentalg

Fermentalg développe des BioSolutions à partir de micro-organismes aquatiques qui répondent aux objectifs d'un développement durable, en alliant performance économique, sociale et environnementale pour toutes ses parties prenantes. Fermentalg se positionne comme un acteur clé de la transition vers une économie plus durable en valorisant le potentiel des microalgues pour des solutions naturelles avec un impact positif sur la santé globale : celle des plantes, des animaux, des hommes et de la planète. Les lipides fonctionnels et la production de protéines fonctionnelles (antioxydants, colorants) constituent l'offre actuelle et future de la société

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

Relations avec les journalistes : Relations avec les investisseurs : ACTUS finance & communication

Fatou-Kiné N'DIAYE

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 34

fndiaye@actus.fr ACTUS finance & communication

Jérôme FABREGUETTES LEIB

Téléphone : +33 (0)1 53 67 36 78

fermentalg@actus.fr