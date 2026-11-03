FERMENTALG : Accélération de la croissance au 3ème trimestre 2026

Libourne, le 3 novembre 2026 – Fermentalg, créateur de Biosolutions naturelles et durables issues des micro-organismes au service de la nutrition et de la santé, annonce une accélération de ses ventes au 3 ème trimestre 2026.

Pierre Josselin, Directeur Général de Fermentalg, déclare : « Nous avons indiqué à la rentrée notre ambition d'accélérer au 4 ème trimestre et nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui que cette dynamique est visible dès le 3 ème trimestre 2026.

Toute l'entreprise est aujourd'hui focalisée sur les leviers pour maintenir le cap, que ce soient les équipes scientifiques qui œuvrent chaque jour à l'enrichissement continu de notre portefeuille de Biosolutions, les équipes marketing et commerciales qui sont focalisées sur la conquête et la fidélisation de nos clients et les équipes industrielles qui s'efforcent d'assurer notre capacité à produire dans les meilleurs délais en quantité suffisante. »

+41% de ventes au 3 ème trimestre 2026 et record de ventes sur 9 mois

Fermentalg a retrouvé le chemin de la croissance au 3 ème trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 2,9 M€, en progression de +41% par rapport à la même période de 2025.

En cumul, sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires passe pour la première fois la barre symbolique des 10 M€ (10,3 M€), en hausse de +6% par rapport aux 9 premiers mois de 2025.

Une performance toujours tirée par les ventes de lipides ΩRIGINS TM sur les segments à valeur ajoutée

Cette croissance a été portée par la conquête commerciale de la gamme de lipides ΩRIGINS TM dans les segments à forte valeur ajoutée. Ainsi, les ventes dédiées aux domaines des compléments alimentaires et de la nutrition infantile ont progressé de 34% au cours des 9 premiers mois et représentent plus d'un tiers des ventes totales (+5 points par rapport à 2025).

A l'inverse, les ventes destinées au marché de l'aquaculture, sur lequel Fermentalg se positionne en fonction des opportunités, ont baissé de près de 60% à fin septembre 2026.

Une montée en échelle industrielle sur Galdieria Blue TM pour satisfaire la demande

Fermentalg dispose aujourd'hui du niveau de commandes nécessaire pour tendre vers un chiffre d'affaires de 5 M€ au 4 ème trimestre 2026, soit un taux de croissance significatif par rapport à la même période de 2025 (3,7 M€).

La capacité à atteindre ce chiffre d'affaires potentiel repose toutefois sur la livraison d'ici à la fin de l'année des premières commandes en volumes (plusieurs tonnes d'ingrédients) de son colorant bleu naturel Galdieria Blue TM . La Société et son partenaire industriel sont donc aujourd'hui focalisés sur la montée en cadence industrielle afin d'être en mesure de répondre à cette demande dès que possible.

A ce jour, la Société estime pouvoir générer un chiffre d'affaires annuel d'au moins 14 M€ en 2026 (contre 13,4 M€ en 2025).

Prochaine publication : chiffre d'affaires annuel 2026,

le 2 février 2027 (après la clôture des marchés)

À propos de Fermentalg

Fermentalg est un acteur de référence dans le développement et la production de Biosolutions durables issues de micro-organismes. L'entreprise conçoit, produit et commercialise des ingrédients innovants destinés aux marchés de la nutrition humaine et animale, dans le respect du principe « One Health ». Engagée en faveur des objectifs de développement durable des Nations unies, Fermentalg contribue à améliorer le bien-être humain, la santé animale et la préservation de l'environnement grâce à des solutions naturelles, performantes et responsables.

L'action Fermentalg est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0011271600 - ALGAE) et est éligible au PEA-PME. Elle a reçu la note Exemplaire (90/100) par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation spécialisée dans la performance ESG des PME cotées sur les marchés européens, en faveur de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Pour plus d'informations : www.fermentalg.com

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